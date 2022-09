Lies of P: Neue Gameplay-Videos am Start XBU ringdrossel am Di, 13.09.2022, 10:15 Uhr

Das Soulslike Lies of P erscheint zwar erst in 2023 aber dafür hat Neowiz zwei neue Videos online gestellt, die über 40 Minuten Gameplay zeigen. Noch nie hatte es Pinocchio so schwer auf seiner Reise.

Quelle: Neowiz