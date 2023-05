Lies of P gewährt Blick hinter die Kulissen XBU MrHyde am Di, 30.05.2023, 16:00 Uhr

NEOWIZ veröffentlichte zwei brandneuen Videos, die einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von Lies of P und eine Charakteranalyse des Synchronsprechers bieten. Im ersten Video erklären Project Director Ji Won Choi und Art Director Chang Kyu Noh den Zuschauern, was sie von der Geschichte, den Charakteren, dem Ton, der Art Direction und vielem mehr in dem mit Spannung erwarteten Souls-ähnlichen Spiel erwarten können, während im zweiten Video die Schauspielerin Allegra Marland (Elden Ring, The Crown) einen tiefen Einblick in ihren Charakter Sophia gibt.

Quelle: Neowiz