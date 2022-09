Let's Sing 2023 erscheint Mitte November XBU MrHyde am Fr, 30.09.2022, 17:10 Uhr

Voxler & Ravenscourt geben die komplette Trackliste sowie das offizielle Veröffentlichungsdatum für Let's Sing 2023 – Mit Deutschen Hits bekannt. Das Spiel erscheint am 15. November 2022 für Xbox One inkl. Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5.



Diese Titelliste hat es in sich: Let's Sing 2023 bietet den Spielern eine unvergleichliche Mischung aus aktuellen Hits und Klassikern verschiedener Genres. Die neueste Version des gefeierten Karaoke-Spiels macht den Spielern die Wahl schwer: Von Old Town Road über Acapulco bis hin zu Get The Party Started, Happier Then Ever und Your Song – Let’s Sing 2023 wird auch in der neusten Ausgabe immer etwas für jeden dabei haben.



Die vollständige Titelliste der deutschen Fassung von Let's Sing 2023:

Eiffel 65 Blue (Da Ba Dee)

Shouse Love Tonight

Ed Sheeran Bad Habits

Rita Ora Your Song

Riton x Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman Friday

Billie Eilish Happier Than Ever

Charlie Puth How Long

Ben E. King Stand By Me

Avril Lavigne Complicated

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus Old Town Road

BTS Butter

Jason Derulo Acapulco

The Kid LAROI WITHOUT YOU

P!nk Get The Party Started

Gotye ft. Kimbra Somebody That I Used To Know

Queen I want to break free

David Guetta ft Justin Bieber 2U

Tate McRae you broke me first

Powfu ft. Beabadoobee Death Bed (Coffee For Your Head)

Glass Animals Heat Waves

LOTTE & Max Giesinger Auf das, was da noch kommt

Sarah Connor Bye Bye

Mark Forster & LEA Drei Uhr nachts

RIN Meer

Wincent Weiss x Johannes Oerding Die guten Zeiten

Andreas Bourani Hey

Zoe Wees Girls Like Us

Purple Disco Machine feat. Eyelar Dopamine

Mark Forster Übermorgen

Sportfreunde Stiller Ein Kompliment

LUNA Verlierer

Encanto Nur kein Wort über Bruno

Wincent Weiss Wer Wenn Nicht Wir

Beatrice Egli Alles, was du brauchst

Hava Moje Sve

HBZ King Kong

Quelle: Ravenscourt