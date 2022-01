LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga erscheint Anfang April XBU MrHyde am Fr, 21.01.2022, 14:45 Uhr

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group und Lucasfilm Games enthüllen einen neuen Gameplay-Trailer von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, das am 5. April 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One-Konsolen, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht wird.



Der Trailer bietet einen tiefen Einblick in das Gameplay und erläutert die Freiheiten der Spieler, indem er neue Kampfmechaniken, eine große Zahl von Charakteren sowie Charakterklassen, eine weitläufige Galaxis zum Entdecken und vieles mehr vorstellt. In echter LEGO-Manier werden Spielende die epische Geschichte aller neun Filme der Skywalker-Saga durchleben und zudem auch eine Trilogie ihrer Wahl auswählen können, mit der sie ihre Reise beginnen möchten.

Quelle: WarnerBrosInteractive