Launch-Trailer zu Star Ocean: The Divine Force XBU MrHyde am Mi, 02.11.2022, 14:45 Uhr

Seit wenigen Tagen ist Star Ocean: The Divine Force jetzt im Handel erhältlich und wir möchten euch hier noch den offiziellen Release-Trailer nachreichen. Der Titel ist unter anderem für Xbox One und Xbox Series Konsolen erhältlich.



Im Spiel sind zwei Hauptcharaktere wählbar: Raymond, der Captain des Handelsraumschiffs Ydas, und Laeticia, Prinzessin und Ritterin eines Königreichs auf dem mittelalterlichen Planeten Aster IV. Das Schicksal bringt Raymond, Laeticia und andere Verbündete zusammen. Alle Charaktere wurden vom bekannten Künstler Akiman (STAR OCEAN: Integrity and Faithlessness, STREET FIGHTER-Reihe) entworfen.

Quelle: Square Enix