Action-RPG Star Ocean: The Divine Force erscheint im Herbst am Mi, 29.06.2022, 17:15 Uhr

Ein neues Kapitel in der beliebten Reihe bricht an: Star Ocean: The Divine Force wird im Herbst auf PC, PlayStation sowie Xbox One und Xbox Series X/S starten. Wann genau? Am 27. Oktober wird es soweit sein.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE wird von tri-Ace Inc. entwickelt und beginnt ein neues Kapitel in der galaktischen Geschichte. Es erzählt eine spannende Story mit vielfältigen Charakteren, die Science-Fiction mit Fantasy verschmilzt. Vorbestellungen für die Einzelhandels- sowie digitale Versionen sind ab morgen möglich.

Um den neuesten Teil der STAR OCEAN-Serie zu feiern, haben die Entwickler drei neue Trailer vorbereitet: Einen Release Date-Trailer, Missionsbericht #1 Hauptcharaktere und Kampf und Raymond's Story Eröffnungssequenz.

Das Spiel bietet zwei Protagonisten zur Auswahl – mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschichte und unterschiedlichen Gameplay-Erfahrungen: Raymond, der Captain des Handelsraumschiffs Ydas, und Laeticia, Prinzessin und Ritterin eines Königreichs auf dem unterentwickelten Planeten Aster IV. Das Schicksal bringt Raymond, Laeticia und andere Verbündete zusammen. Alle Charaktere wurden vom bekannten Künstler Akiman (STAR OCEAN: Integrity and Faithlessness, STREET FIGHTER-Reihe) entworfen.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE wird physisch und digital als Standard Edition für alle Plattformen erhältlich sein. Ebenfalls für alle Plattformen erhältlich ist eine Digital Deluxe Edition. Wer die Digital Deluxe Edition kauft, erhält den STAR OCEAN THE DIVINE FORCE-Soundtrack sowie In-Game-Items dazu, darunter Sets mit Rüstung, Zubehör und Waffen.

Wer eine physische oder digitale Edition von STAR OCEAN THE DIVINE FORCE zur Veröffentlichung oder kurz danach erwirbt, erhält das Mini Game Pawn-Pack dazu. Wer die Digital Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition vorbestellt, erhält zudem ein In-Game-Waffenpaket für die Protagonisten: Das "Greatsword Lionheart's Blutgang" für Raymond und den "Dual Blades Flashing Naglering" für Laeticia.

Quelle: Square Enix