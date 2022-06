Launch-Trailer stimmt auf morgigen F1 22-Release ein XBU TNT2808 am Mo, 27.06.2022, 18:15 Uhr

Zumindest, wenn ihr euch die digitale Champions Edition von EA SPORTS F1 22 für PC, PlayStation, Xbox One oder Xbox Series X/S besorgt habt oder das noch machen möchtet - nur so könnt ihr morgen schon eure Runden drehen. Im Trailer konzentriert sich F1 22-Botschafter Charles Leclerc auf das Gefühl hinter dem Steuer der Boliden und den Nervenkitzel des Motorsports.

"Wir können es kaum erwarten, dass Spieler:innen in das Spiel einsteigen, und der Trailer fängt die Aufregung und die Emotionen des Wettkampfs um die Weltmeisterschaft auf höchstem Niveau perfekt ein", sagt Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. "Fans werden die Ekstase erleben, in der neuen Ära der Formel 1 Platz zu nehmen und das Auto bis ans Limit und darüber hinaus zu fahren."

F1 22 lässt das Leben eines Formel 1-Fahrers auf und neben der Rennstrecke erleben. Neben dem Kampf um die FIA World Championship 2022 in neuen revolutionären Autos, die für einen größeren Wettbewerb entwickelt wurden, können Spieler:innen mit der Einführung von F1 Life nun auch Belohnungen abseits der Rennstrecke erleben. Der neue soziale Knotenpunkt ermöglicht es, den Avatar und die Wohnung zu personalisieren und die Sammlung von Supersportwagen zu präsentieren. Sobald die Autos erworben wurden, können sie im Pirelli Hot Lap-Feature gefahren werden, das den ersten Teil des Rennwochenendes nachbildet.

Die F1 22 Champions Edition mit zusätzlichen Inhalten und drei Tagen Early Access erscheint am 28. Juni 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Origin und Steam veröffentlicht. Die Standard Edition ist am Freitag, den 1. Juli 2022, erhältlich.

Quelle: Electronic Arts