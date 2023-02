Alfa Romeo C43 in EA SPORTS F1 22 verfügbar XBU MrHyde am Fr, 24.02.2023, 11:00 Uhr

Codemasters und Electronic Arts geben Spielern nun über EA SPORTS F1 22 Zugriff auf den Alfa Romeo F1 Team 2023 C43 Wagen. Diese Ingame-Premiere ist für alle Spielende im Zeitfahrmodus vor dem Event des FORMULA 1 ARAMCO PRE-SEASON TESTING 2023 verfügbar, das Ende dieser Woche beginnt.



Das auffällige rot-schwarze Design, das Valtteri Bottas und Zhou Guanyu in der FIA Formula One World Championship 2023 fahren werden, ist eine Weiterentwicklung des letztjährigen Modells, das in der Formel 1 Konstrukteursmeisterschaft 2022 auf Platz 6 landete - das beste Ergebnis seit mehr als einem Jahrzehnt.



„Die Tests vor der Saison sind ein mit Spannung erwarteter Moment im Formel 1-Kalender und die erste Gelegenheit für Fans zu sehen, wie sich die neuen Autos in der Startaufstellung schlagen“, so John Merchant, F1 Global Brand Director bei EA SPORTS. „Wir freuen uns, Teil des Neustarts 2023 zu sein und unseren Spielern die Möglichkeit zu geben, die ersten Rennen zu fahren und den C43 zu testen.“



„Die Fans bedeuten uns alles, und ihnen die Möglichkeit zu geben, unseren neuen Alfa Romeo F1 Team C43 zu fahren, bevor sie ihn auf der Rennstrecke in echt sehen, ist etwas, das es in den offiziellen F1-Videospielen noch nie gegeben hat“, sagte Alessandro Alunni Bravi, Geschäftsführer der Sauber Group und Vertreter des Alfa Romeo F1 Teams. „Wir sind stolz darauf, bei diesem bahnbrechenden Ansatz an der Spitze zu stehen, aber das ist noch nicht alles: Wir haben noch viel mehr auf Lager, was wir für die Saison geplant haben, und wir können es kaum erwarten, all das zu zeigen.“



Darüber hinaus wird EA SPORTS F1 22 ab dem 2. März in The Play List aufgenommen, wodurch das Spiel für Mitglieder von EA Play und Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein wird. Neue Spieler:innen auf Xbox, PlayStation und PC werden in der Lage sein, den Nervenkitzel der Formel 1 mit der authentischsten Nachbildung der Königsklasse des Motorsports zu genießen.

Quelle: Electronic Arts