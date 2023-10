Langes Gameplay-Video zu Little Nightmares III XBU MrHyde am Di, 31.10.2023, 13:45 Uhr

Bandai Namco Entertainment hat ein 18-minütiges Gameplay-Video zu LITTLE NIGHTMARES III veröffentlicht. Das Video zeigt die beiden Protagonisten Low und Alone im Zwei-Spieler-Koop auf ihrer Reise durch das erste Kapitel des Spiels. LITTLE NIGHTMARES III erscheint 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.



In LITTLE NIGHTMARES III reisen Low und Alone auf ihrer Suche nach einem Ausweg aus dem Nirgendwo durch die Spirale. Dabei beginnt ihre Reise in Nekropolis, einem eigenartigen Ort, umgeben von Wüstensand und angetrieben von stürmischen Winden. Einst bewohnt, ist Nekropolis inzwischen nur noch eine Geisterstadt, in der unzählige Gefahren lauern, allen voran das riesige Monster-Baby.

Quelle: Bandai Namco Europe