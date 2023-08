Little Nightmares III soll 2024 erscheinen XBU MrHyde am Mi, 23.08.2023, 18:50 Uhr

Bandai Namco Europe kündigte den neusten Zugang zum LITTLE NIGHTMARES-Franchise an. Entwickelt von Supermassive Games, wird LITTLE NIGHTMARES III im Jahr 2024 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.



Zum ersten Mal in der Geschichte der Videospiel-Reihe können sich Spielende ihren Kindheitsängsten zusammen mit einer zweiten Person stellen, denn das Spiel wird im Online-Koop spielbar sein. Aber auch allein kann der neue Titel genossen werden, in diesem Fall übernimmt die KI den zweiten Charakter.



In LITTLE NIGHTMARES III schlüpfen Spielende in die Rolle der neuen Charaktere Low und Alone, zwei Freund*innen, die nach einem Weg suchen, der sie aus dem Nirgendwo führt. Sie reisen zusammen durch die Spirale, eine Welt voller bedrohlicher Gefahren wie dem Monster Baby in Nekropolis. Beide tragen jeweils einen ikonischen Gegenstand, Low bekommt Pfeil und Bogen, Alone einen Schraubenschlüssel. Die Gegenstände helfen ihnen beim Lösen von Rätseln und letztlich auf ihrer Suche nach einem Ausgang.

Quelle: Bandai Namco Europe