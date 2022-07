Kylian Mbappe und Sam Kerr auf dem Cover von FIFA 23 XBU MrHyde am Di, 19.07.2022, 14:35 Uhr

Electronic Arts enthüllt heute die Superstars Kylian Mbappé und Sam Kerr als Cover-Athleten für den bisher umfangreichsten FIFA-Titel: EA SPORTS FIFA 23. Mbappé und Kerr werden auf dem Ultimate Edition Global Cover zu sehen sein und damit das erste globale Cover mit einer weiblichen Spielerin präsentieren. Darüber hinaus prangt Mbappé auf der Standard Edition des Titels, während Sam Kerr die Standard Edition in Australien und Neuseeland ziert sowie als weltweites Amazon-Exklusive.



„Sowohl Kylian als auch Sam sind Talente einer ganzen Generation, und dass sie das Cover des letzten FIFA zieren, ist nicht nur für das Franchise, sondern für EA SPORTS als Ganzes ein monumentaler Moment“, so David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. „FIFA 23 ist unser innovativster und funktionsreichster Titel aller Zeiten, und wir sind begeistert, dass zwei der größten Fußballspieler:innen ihre Liebe zum Spiel mit Fans auf der ganzen Welt teilen.“



Die Stürmerin des FC Chelsea, Sam Kerr, ist eine der talentiertesten Spielerinnen des Sports. Mit FIFA 23 ist sie zum ersten Mal auf dem FIFA-Cover zu sehen. Als Kapitänin der australischen Frauen-Nationalmannschaft und einzige Spielerin, die den Goldenen Schuh in drei verschiedenen Ligen auf drei verschiedenen Kontinenten gewonnen hat, ist Sam Kerr zweifelsohne eine der besten Fußballerinnen der Welt.



„Es ist eine Ehre und ein wahr gewordener Traum, auf dem Cover von FIFA 23 zu sein“, sagte Sam Kerr. „Es war unglaublich, mit Kylian und dem gesamten EA SPORTS-Team zusammenzuarbeiten, und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans ein Exemplar des Spiels in die Hände bekommen.“



Kylian Mbappé, Stürmer von Paris Saint-Germain und globale Fußball-Ikone, ziert das Cover zum dritten Mal in Folge und ist damit einer der wenigen, die diesen Status erreichen. Mit gerade einmal 23 Jahren ist Mbappé einer der hellsten Jungstars des Sports auf sowie neben dem Platz und repräsentiert das Beste einer neuen Generation phänomenaler Fußballtalente.



„Ich freue mich sehr, dass ich zum dritten Mal auf dem Cover von EA SPORTS FIFA zu sehen bin, und noch mehr freue ich mich, dass ich das Cover zu Ehren des Frauenfußballs mit einer großartigen Spielerin wie Sam Kerr teilen darf“, sagte Kylian Mbappé. „Als großer Fan des Spiels freue ich mich auf das letzte FIFA und kann es kaum erwarten, euch alle auf dem Spielfeld zu sehen.“



Fans können am 20. Juli um 18:00 Uhr den weltweiten FIFA 23-Enthüllungstrailer sehen und mehr über die bisher innovativste und am stärksten miteinander verknüpfte Ausgabe des Franchise erfahren. Der Trailer wird live auf YouTube unter folgendem Link zu sehen sein: https://www.youtube.com/watch?v=o3V-GvvzjE4

Quelle: EASports