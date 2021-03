Kung Fu Panda prügelt sich bald durch Brawlhalla XBU ringdrossel am Do, 18.03.2021, 09:30 Uhr

Ubisoft gibt bekannt, dass man den Roster der Kämpfer in Brawlhalla um die Krieger aus Kung Fu Panda erweitern wird. Somit halten Po, Tigress und Tai Lung am 24. März Einzug in das Spiel.

Das am 24. März beginnende Ingame-Event bringt einen neuen Spielmodus, neue Map-Art, die das Geisterreich aus Kung Fu Panda 3 darstellt und ein neuer KO-Effekt mit Meister Shifu ins Spiel. Mantis, Crane, Monkey und Viper, treten alle in Signature-Attacken auf, um Tigress und Po im Kampf zu helfen.

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler:innen in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Es kann aus über 50 einzigartigen Charakteren gewählt werden und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere Spieler:innen antreten.

Quelle: Ubisoft