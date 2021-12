Kostenloses Dezember-Update für Back 4 Blood verfügbar XBU MrHyde am Mo, 20.12.2021, 13:30 Uhr

Warner Bros. Games und Turtle Rock Studios veröffentlichen jetzt das kostenlose Dezember-Update für Back 4 Blood, das einen Solo-Offline-Kampagnenmodus mit Fortschrittssystem, thematische Feiertagsinhalte im Spiel, neue Karten, neue Kartentypen und viele Verbesserungen an der Spielqualität enthält.



Als Teil des heutigen Back 4 Blood-Updates können Spielerinnen und Spieler sich jetzt in einen Solo-Offline-Kampagnenmodus mit Fortschrittssystem stürzen und sich Versorgungspunkte, Erfolge und andere freischaltbare Extras verdienen. Zudem kann jeglicher Fortschritt auch auf den Online-Kampagnenmodus übertragen werden. Das Dezember-Update führt außerdem auch umherziehende Händler ein, die eine zeitlich begrenzte Möglichkeit auf Belohnungen bereitstellen, die von Spielerinnen und Spielern mit Versorgungspunkten freigeschaltet werden können. Auf diese Weise können sie auch die saisonalen Charakterskins, Waffenskins, Embleme und Graffitis freischalten, einschließlich der Fähigkeit dazu, ein Rentiergeweih-Kopfband für Holly, einen Schneehut für Doc und andere Ausrüstungsstücke zur Feier der Feiertage zu erhalten. All dies wird zudem durch festliche Dekorationen in Fort Hope noch weiter ergänzt, damit auch wirklich Festtagsstimmung aufkommt. Zusätzlich dazu erwarten Spielerinnen und Spieler auch neue Karten, die „Burn Cards“ genannt werden und von umherziehenden Händlern erworben werden können. Diese können in jedem Unterschlupf eingesetzt werden, um temporäre Effekte wie sofortige Heilung, einen Schub auf Währung, erhöhte Widerstände und mehr zu erhalten.



Auflistung aller vorhandenen Features, die allen Besitzerinnen und Besitzern von Back 4 Blood KOSTENLOS zur Verfügung stehen:

Neuer Solo-Offline-Kampagnenmodus mit Fortschrittssystem

Neue Versorgungslinien mit umherziehenden Händlern

Neue saisonale Charakterskins, Waffenskins, Embleme und Graffitis

Neue Karten und ein brandneuer Kartentyp: Burn Cards

Neues Zombie-Übungsgelände

Fort Hope mit festlichen Dekorationen

Jukebox-Musik ab jetzt über den Musik-Slider anpassbar

Zufällige Charakterbots für den Solo-Modus

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment