Kostenloser DLC für Landwirtschafts-Simulator 22 erhältlich XBU MrHyde am Di, 19.04.2022, 17:30 Uhr

Viele neue Funktionen und Maschinen, aber ein kleinerer ökologischer Fußabdruck: Publisher und Entwickler GIANTS Software veröffentlicht heute den Precision Farming Free DLC für den Landwirtschafts-Simulator 22. Das von John Deere und EIT Food, der führenden europäischen Initiative für Lebensmittelinnovation, initiierte und von der EU mitgeförderte Projekt bringt verschiedene neue Funktionen für nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe in das Spiel. Der DLC kann ab sofort kostenlos über den offiziellen ModHub im Spiel auf PC und Konsolen heruntergeladen werden.



Mehr Nachhaltigkeit dank Smart-Farming-Technologie

Neue Spielmechaniken, die auf echter Smart-Farming-Technologie basieren, erweitern das realistische Spielerlebnis: Dazu gehören vier verschiedene Bodentypen und Bodenproben, eine wirtschaftliche Analyse und ein Umwelt-Score zur Bewertung der Umweltfreundlichkeit von landwirtschaftlichen Betrieben – berechnet durch Faktoren wie reduzierte Bodenbearbeitung, Stickstoffgehalt, Unkrautbekämpfung mit Spot-Spraying-Technologie und weitere.



Pflanzensensoren und variabler Einsatz von Ressourcen zur Ertragsverbesserung und Pflanzenpflege helfen dabei Saatgut, Kalk, Dünger, Herbizide, Kraftstoff und letztlich auch Geld zu sparen. Gleichzeitig wird die Umweltbelastung reduziert. Auf dem Precision Farming-Bildschirm behalten die virtuellen Landwirte ein Auge auf ihre Handlungen und deren Auswirkungen auf die Umweltbilanz sowie Finanzen.



Neue Maschinen erweitern die Gameplay-Dynamik

Um das Repertoire an landwirtschaftlichen Werkzeugen für den nachhaltigen Betrieb zu erweitern, enthält der Precision Farming Free DLC den ISARIA Scout zur Entnahme von Bodenproben, die Sensoren ISARA PRO Active und PRO Compact zur Messung des Stickstoffgehalts von Pflanzen sowie den John Deere R732i mit “PowrSpray" Spot-Spraying-Technologie zur dynamischen Unkrautbekämpfung. Ebenfalls enthalten sind der John Deere Gator und der Kotte Garant PTR 30.000 mit einem John Deere Güllesensor zur Düngung der Felder.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Fans die Möglichkeit bieten können, die Realitätsnähe ihrer landwirtschaftlichen Betriebe durch nachhaltige Agrartechnologie zu verbessern“, kommentiert Stefan Maurus, Gameplay Programmer & Lead Integrator bei GIANTS Software, der für die Entwicklung des DLCs verantwortlich ist. „Wir sind stolz auf diese Leistung und die Möglichkeit, mit John Deere, EIT Food und all den anderen Partnern zusammenzuarbeiten, die dieses wichtige Projekt ins Leben gerufen haben, um die Vorteile nachhaltiger Landwirtschaftstechnologien zu betonen.“



In Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim (Deutschland), University of Reading (Großbritannien), die Group AN (größte Getreidegenossenschaft Spaniens) und das Institut für Tierreproduktion und Lebensmittelforschung der Polish Academy of Sciences, sollte das Projekt das Wissen über moderne Agrartechnologie in der Gesellschaft verbessern. Mit mehr als einer Million Downloads war die erste Version des Precision Farming DLC des Landwirtschafts-Simulator 19 ein großer Erfolg.



Mehr Maschinen und eine neue Marke im kostenlosen Content-Update

Für den Landwirtschafts-Simulator 22 ist ab sofort der Patch 1.4 verfügbar, der für den Precision Farming DLC benötigt wird. Das Update fügt weitere kostenlose Inhalte hinzu. Darunter den Traktor CLAAS XERION 5000-4000, den Gabelstapler ETV 216i des deutschen Herstellers Jungheinrich sowie erstmals verschiedene Anbaugeräte des tschechischen Unternehmens Salek. Somit erhält eine neue Marke Einzug. Insgesamt werden sieben neue Maschinen dem Spiel hinzugefügt.

Quelle: Astragon