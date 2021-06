Kommt der Microsoft Flight Simulator im Juni für Xbox Series? XBU ringdrossel am Do, 10.06.2021, 09:45 Uhr

Bei einigen Händlern wie bspw. Gamestop wird der Termin für ein Xbox Release schon gemunkelt. Damit wären dann Xbox Series und Xbox One gemeint. Falls dieser Termin zutrifft, so könnte der Microsoft Flight Simulator am 15.06.21 erscheinen.

Da dieser Termin allerdings von Microsoft selbst noch unbestätigt bleibt, ist diese Info zunächst als Gerücht einzuordnen.

Quelle: Gamestop