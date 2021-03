Knockout City startet eine Cross-Play-Beta

Das kommende Multiplayer-Dodgeball-Game Knockout City kann zwischen dem 2. und 4. April in einer Cross-Play-Beta ausprobiert werden. Gezockt werden kann dann auf Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC über Origin und Steam, PlayStation 4 und PlayStation 5. In der nächsten Beta können die Spieler all das erleben, was sie bereits in der ersten Beta gefeiert haben, nun aber erweitert um neue Spielelemente wie der Gassenschlacht-Karte, dem Scharfschützenball, epischen Anpassungsmöglichkeiten und dem 1:1-Duell-Spielmodus. Interessierte Spieler können sich hier anmelden.



Ein neuer Gameplay-Trailer präsentiert nicht nur die neuen Gameplay-Features, die in der Cross-Play-Beta enthalten sein werden, sondern auch das, was Knockout City von anderen Multiplayer-Erlebnissen abhebt – Positionierung, Timing und Teamwork.

Quelle: Electronic Arts