Kleine neue Einblicke in Monster Harvest XBU TNT2808 am Do, 22.07.2021, 17:00 Uhr

Bevor Monster Harvest am 19. August die Farm öffnet, dann unter anderem auf der Xbox One, gibt es ab heute auf dem PC die Gelegenheit, das Spiel in einer Demo vorab antesten zu können.

Klar, davor profitieren Konsoleros eher weniger, dafür aber vom neuen Video, das auf einige Neuerungen eingeht. So z.B. auf neue spielbare Charaktere, Möbel, Hybriden, Kochen und das neue Freundschafts-System. Aber seht es euch doch selbst mal an - oder spielt auf dem PC Probe.

Falls ihr noch mehr zu Monster Harvest erfahren wollt, haben wir hier die passenden Worte aus der Pressemitteilung für euch:

Monster Harvest ist eine Mischung aus Farming Sim und RPG im Pixel-Look. Die Spieler starten in ein neues Leben in Pflanzheim, wo die eigene Farm auf sie wartet. Sie dekorieren ihr Haus, stellen eigene Möbel her und produzieren leckere Marmelade. Der besondere Twist: Dabei mutieren sie ihre Pflanzen, um loyale Begleiter für den Kampf zu erschaffen.

In Pflanzheim gibt es merkwürdige Schleime, die Pflanzen auf unvorstellbare Weisen mutieren lassen. Je nach Jahreszeit, Pflanze und Schleim entstehen so bis zu 72 verschiedene Mutationen.

Manche der Pflanzen mutieren in Pflanztiere, loyale Begleiter, die dem Spieler treu zur Seite stehen. Sie sind wichtige Gefährten während der Abenteuer in Pflanzheim und helfen in spannenden, rundenbasierten Kämpfen bei der Erkundung von Dungeons und beim Sturz der bösen SlimeCo.

Features

Eine Farm mit Mutanten! Verwende magische Schleime, um die Feldfrüchte, die du auf deiner Farm anbaust, mutieren zu lassen.

Pflanztier-Begleiter zum Sammeln! Einige Schleime mutieren deine Pflanzen zu Pflanztieren.

Ziehe mit deinen treuen Gefährten in den Kampf, um Pflanzheim vor der bösen SlimeCo zu retten.

Drei einzigartige Jahreszeiten: Trockenheit, Regen und Dunkelheit – Sonderbares Wetter und wechselnde Jahreszeiten beeinflussen, was der Spieler anbauen kann.

Reise nach Pflanzheim – Entdecke die Menschen und Kreaturen, die dort leben und baue Beziehungen auf, um Rabatte in den Läden zu erhalten.

Stelle Dutzende von Gegenständen für deine Farm und dein Haus her.

Quelle: Merge Games