Das Farmspiel Monster Harvest erscheint etwas später XBU TNT2808 am Di, 08.06.2021, 10:30 Uhr

Es gibt eine Menge Gründe, ein Spiel kurzzeitig zu verschieben. Beim Farmspiel Monster Harvest ist der Grund recht simpel: Man möchte künftig auch eine Sprachunterstützung für Lateinamerika und Osteuropa bieten. Im Zuge dessen nimmt man sich auch noch die Zeit, das Indie-Spiel zu polieren, bevor es dann unter anderem für die Xbox One erscheinen wird. Neuer angepeilter Termin? Der 19. August.

Was Monster Hunter eigentlich ist? Na, eine Farmsim - mit einem Twist. Das ist euern Hof anpassen und ein neues Leben startet sollt, das kennt man so auch aus anderen Spielen. Das coole ist aber, dass ihr eure Pflanzen mutieren lassen könnt, um euch so Begleiter zu züchten, die mit euch in den Kampf ziehen. Bis zu 72 verschiedene Mutationen warten auf euch! Es gilt, Dungeons zu durchlaufen und in rundenbasierten Kämpfen zu siegen, um letztlich die finstere SlimeCo zu stürzen.

Quelle: Maple Power Games