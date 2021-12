Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Fatesworn erschienen

Seit gestern ist der neue Inhalt Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Fatesworn für Xbox One, PC und PlayStation 4 zum Preis von 19,99 Euro erhältlich. Die Geschichte der neuen Erweiterung Fatesworn beginnt nach den Ereignissen des Hauptspiels und bietet alleine rund sechs Stunden Spielzeit.



Zusätzlich dazu bietet Fatesworn ein neues Gebiet, zahlreiche Quests und Aufträge, neue Chaos-Dungeons in ganz Amalur, eine neue Gameplay-Mechanik, neue Waffen und Rüstungen, neue Feinde und vieles mehr. Die Levelobergrenze wird auf 50 angehoben und der berühmte Komponist Grant Kirkhope hat einen neuen Soundtrack beigesteuert. Fatesworn benötigt das Basis-Spiel Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Quelle: THQ Nordic