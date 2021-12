Kingdoms of Amalur erhält nach fast zehn Jahren neue Erweiterung XBU TNT2808 am Di, 07.12.2021, 14:00 Uhr

Kingdoms of Amalur hat schon einige Jahre auf dem Buckel, erschien zuletzt als Re-Reckoning-Fassung für Xbox One, PS4 und PC. Nach rund zehn Jahren erscheint am 14. Dezember dann endlich eine Erweiterung, die auf den Namen Fatesworn hört.

Nachdem die Kristallkriege vorüber und Gadlow besiegt waren, hofften die Völker von Amalur darauf, dass der Frieden in ihren Landen einziehen würde. Und wenngleich es in der Tat Frieden in Amalur gab, machen doch Gerüchte über eine neue Bedroung im fernen Westen die Runde. In den eisigen Bergen von Mithros ist kein geringerer als Telogrus, der Gott des Chaos erwacht, schart Gefolgsleute um sich und droht, die ganze Welt ins Chaos zu stürzen.

Die Erweiterung Fatesworn bietet eine brandneue Story-Kampagne, ein neues Gebiet, zahlreiche Quests und Aufträge, neue Chaos-Dungeons in ganz Amalur, eine neue Gameplay-Mechanik, neue Waffen und Rüstungen, neue Feinde und vieles mehr. Die Levelobergrenze wird auf 50 angehoben und der berühmte Komponist Grant Kirkhope hat einen neuen Soundtrack beigesteuert. Fatesworn benötigt das Basis-Spiel Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Fatesworn erscheint am 14. Dezember 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Die UVP beträgt 19,99 € auf allen Plattformen. Die Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Fate Edition enthält sowohl das Basisspiel als auch die kommende Erweiterung Fatesworn und ist für eine UVP von 54,99 € erhältlich.

Quelle: THQ Nordic