Kammer-Karte 3: Bunker Master für Borderlands 3 verfügbar XBU MrHyde am Fr, 19.11.2021, 18:00 Uhr

Dank der neuen Beute in Kammer-Karte 3: Bunker Master, der letzten der drei Kammer-Karten des Director's Cut-Add-ons, können die Spieler das chaotische Fantasy-Rollenspiel in Borderlands 3 aufleben lassen. Kammer-Karte 3 ist jetzt für alle verfügbar, die den Director's Cut besitzen.



Kammer-Karte 3 zollt Bunkers & Badasses Tribut und beschwört Visionen einer chaotischen Fantasy-Welt der Tabletop-Kämpfe, der begehrten vielflächigen Würfel und sorgfältig bemalten Miniaturen. Wie schon Kammer-Karte 1: Die gefallenen Helden und Kammer-Karte 2: Willkommen auf Pandora, bietet Kammer-Karte 3 eine Vielzahl kosmetischer Objekte und mächtige legendäre Beute, die man im Spiel sammeln kann. Durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen, die man abschließen kann, kommt man schneller an die Belohnungen. In Kammer-Karte 3 lassen sich insgesamt 28 einzigartige Belohnungen freischalten.

Quelle: 2KGames