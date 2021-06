Borderlands 3: Dank Update im Crossplay spielen XBU TNT2808 am Sa, 26.06.2021, 16:15 Uhr

Es ist ein neue kostenloses Update für Borderlands 3 erschienen - und das bringt unter anderem Crossplay! Zwar ist die PlayStation außen vor, ihr könnt aber jetzt auf der Xbox mit PC-Spielern den Loot-Shooter angehen.

Auch neu: Das saisonale Event Rache der Rache der Kartelle, dauerhafte Aktvierbarkeit für saisonale Events, eine neue Levelobergrenze und mehr. Was genau? Schaut doch einfach mal in die aktuelle Pressemeldung:

Mit Rache der Rache der Kartelle kehrt auch das bei den Fans beliebteste saisonale Event zurück. Joey Ultraviolet und seine Helferhelfer sind zurück für die nächste Runde und der freundliche Saurianer Maurice bittet die Spieler erneut, Kartell-Gegner auszuschalten, die sich in Bereichen aus dem Basisspiel und den Kampagnen-Add-ons herumtreiben. Wenn man genug Kartell-Schläger ins Jenseits befördert und ihnen die Koordinaten ihres Verstecks abgenommen hat, öffnet Maurice ein Portal, das die Spieler direkt zum Haupt-Event bringt: einem heftigen Showdown gegen Joey Ultraviolet, den Gangsterboss des Eridium-Kartells, in der Villa Ultraviolet. In dem Event gibt es eine Reihe neuer kosmetischer Objekte zu erlangen.

Das Crossplay-Update bringt auch saisonale Events ohne Ende! Die Spieler können jetzt alle saisonalen Events von Borderlands 3 mit einem besonderen Thema – Blutige Ernte, Herzschmerztag und Rache der Kartelle – spielen, wann und solange sie möchten. Über eine neue Option im Hauptmenü kann man wählen, welches der drei Events man aktivieren oder deaktivieren möchte. Jedes dieser jährlichen Events beinhaltet einzigartige kosmetische Belohnungen und exklusive Beute aus den beiden ersten Jahren, die man jetzt im eigenen Tempo verdienen kann. Falls die Spieler schon früher an diesen Events teilgenommen haben, werden ihre Fortschritte bei den jeweiligen Herausforderungen nicht zurückgesetzt, sondern sie können sich die Beute eines saisonalen Events in den unvergesslichen Bosskämpfen verdienen (oder wieder verdienen).

Apropos Events: Vom 24. Juni um 18:00 Uhr bis zum 1. Juli um 17:59 Uhr werden die Effekte aller sechs True-Trials-Mini-Events aktiv sein. Das bedeutet, dass alle sechs Prüfungsbosse den gleichen deutlichen Gesundheits- und Schadensboost erhalten und die beiden zu ihnen gehörenden legendären Objekte fallenlassen. Zudem enthält auch die Kiste am Ende jeder Prüfung eine ganze Menge legendäre Objekte!

Und schließlich können die Spieler mit dem Crossplay-Update die Power ihrer Kammer-Jäger noch weiter auf die Spitze treiben, denn die Level-Obergrenze wird um sieben Level auf das neue Maximallevel 72 erhöht. Mit maximal insgesamt 70 zur Verfügung stehenden Skill-Punkten haben die Spieler mehr Möglichkeiten, Chaos zu stiften und an ihren Charakteren zu schrauben, als jemals zuvor.

Quelle: 2KGames