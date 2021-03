Just Die Already erscheint auch auf Konsolen XBU MrHyde am Mo, 15.03.2021, 16:00 Uhr

Die Macher vom "Goat Simulator" haben heute mitgeteilt, dass ihr neuer Titel "Just Die Already" neben dem PC auch die Konsolen Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch bedienen wird. Einige abgedrehte Szenen gibt es im folgenden Trailer für euch zu sehen. Es bleibt also verrückt:

Quelle: Curve Digital