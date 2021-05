Just Die Already ab heute erhältlich Amortis am Do, 20.05.2021, 15:00 Uhr

Just Die Already ist jetzt hier im Microsoft Store verfügbar und erzählt die Geschichte alter Leute, die gerade aus ihren Altersheimen geworfen wurden und miteinander konkurrieren, um sich einen Sweet Spot an einem neuen Ort zu sichern, indem sie gefährliche Herausforderungen durchführen, um sich für die kostenlose Pflege zu qualifizieren.

Spieler können entweder alleine gegen Just Die Already antreten oder im Online-Multiplayer-Modus für vier Spieler (dank Epic Online Services auch plattformübergreifend) gegeneinander antreten und gefährliche Herausforderungen abhaken, die Ihr Leben - und in der Tat jedes Atom Ihres Seins - in Frage stellen. in Gefahr. Darüber hinaus können wir heute aufgeregt das erste kostenlose Update nach dem Start ankündigen: Im Juni dieses Jahres wird Just Die Already einen brandneuen Player Versus Player-Modus bieten, mit dem Spieler Boomer gegen Boomer schlagen und um ihr Leben kämpfen können! Der neue Modus ermöglicht es den Spielern, gegen ihre anderen alten Freunde anzutreten und an PvP-Kämpfen in vier brandneuen Arenen teilzunehmen. Es wird das erste kostenlose Update von vielen sein. Weitere aufregende Just Die Already-Updates sind für den Rest des Jahres 2021 und darüber hinaus geplant

Quelle: Curve Digital