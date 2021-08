Insurgency: Sandstorm erscheint schon bald für Konsolen XBU TNT2808 am Do, 26.08.2021, 15:15 Uhr

Schon am 29. September könnt ihr im Taktik-Shooter Insurgency: Sandstorm auf der Xbox One und PlayStation 4 immersive Action erleben. Dank Abwärtskompatibilität auf der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 sogar mit 4K-Auflösung und 60 FPS.

Der preisgekrönte taktische Koop-Shooter hat sich bereits in der Gaming-Community einen Namen gemacht und ist vor allem für seine immersive, moderne Kriegsführung bekannt, mit Schwerpunkt auf den tödlichen Nahkämpfen, dem schnellem, objective-orientiertem Multiplayer sowie dem intensiven Koop-Gameplay.

Drei Editionen stehen zur Vorbestellung bereit

Vorbesteller von Insurgency: Sandstorm können die Deluxe Version oder die Gold Edition erwerben und so Zugang zum Warlord Gear Set und zum Peacemaker Gear Set erhalten. Die Deluxe Edition beinhaltet zudem den Jahr 1 Pass, während die Gold Edition zusätzlich noch den Jahr 2 Pass beinhaltet. Jeder Pass beinhaltet für das jeweilige Jahr 16 kosmetische Item-Sets wobei der Jahr 2 Pass sofortigen Zugriff auf vier Items bereithält.

Insurgency: Sandstorm kommt am 29. September auf PlayStation 4 & Xbox One, wobei Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bei 4K und 60 FPS Auflösung natürlich gewährleistet sind. Zudem kommen 2022 noch weitere Next Gen Verbesserungen mit speziellen Features für PS5 und XSX|S.

Quelle: Focus Home Interactive