Insurgency: Sandstorm bringt ab sofort moderne Kriegsführung auf Konsolen XBU TNT2808 am Mi, 29.09.2021, 14:15 Uhr

Intensive Spannung in einem militärischen Konflikt könnt ihr ab sofort auf der PlayStation 4 und Xbox One erleben - in Insurgency: Sandstorm. Ihr könnt gegen andere Spiele antreten oder in urbanen Umgebungen kooperieren, um das nächste Ziel zu erreichen.

In diesem taktischen Shooter erlebst du beinahe realistische Feuergefechte!

Stürz dich in actionreichen Co-op- und Kompetitivmodi in eine vom Krieg gezeichnete Welt. Tauch ein in den Nahkampf und fürchte jede Kugel und jede Konfrontation, die dein Ende sein könnten.

Der Tod kommt schnell. Sei sparsam mit der Munition, leg dir mit deinem Team Strategien zurecht und behalte die Umgebung im Auge, um zu gewinnen. Koordiniere die Feuerunterstützung deines Teams, mit dem du Seite an Seite kämpfst.

Insurgency: Sandstorm ist jetzt für PC, PlayStation 4 & Xbox One wobei Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bei 4K Auflösung natürlich gewährleistet sind. Zudem kommen 2022 noch weitere Next Gen Verbesserungen mit speziellen Features für PS5 und XSX|S.

Die Retail Versionen beinhalten das Basisspiel. Die Gold und Deluxe Editionen sind in digitaler Form verfügbar. Die Deluxe Edition beinhaltet den Jahr 1 Pass, während die Gold Edition zusätzlich noch den Jahr 2 Pass beinhaltet. Jeder Pass beinhaltet für das jeweilige Jahr 16 kosmetische Item-Sets wobei der Jahr 2 Pass sofortigen Zugriff auf vier Items bereithält.

Quelle: Focus Home Interactive