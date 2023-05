Infos zur Destiny 2-Erweiterung Die finale Form XBU MrHyde am Fr, 26.05.2023, 12:30 Uhr

Bungie hat bekannt gegeben, dass der Schauspieler Nathan Fillion seine Rolle als Fan-Favorit Cayde-6 für das Destiny-Universum wieder aufnimmt. Der legendäre Jäger hatte einen kurzen Auftritt in einem Teaser für die nächste Destiny 2-Erweiterung Destiny 2: Die finale Form.



Die zehnjährige Reise der Saga um Licht und Dunkelheit von Destiny nähert sich ihrem epischen Ende und diesen Sommer wird Bungie im Rahmen des Destiny-Showcase-Events am 22. August die ersten Details zu dem zeigen, was euch erwartet. Während des per Livestream übertragenen Events werden die Bungie-Entwickler Details zu Die finale Form enthüllen und einen Einblick in die Zukunft von Destiny 2 geben.



„Es ist eine bedeutsame Zeit für Bungie, da wir unsere Entwicklung zu einem Multi-Game-Studio fortsetzen“, sagte Bungie CEO Pete Parsons. „Mehr als dreißig Jahre Leidenschaft für die Entwicklung unglaublicher Spiele haben uns hierher geführt und werden uns in die Zukunft tragen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, unter anderem der Aufbau unseres Marathon-Entwicklerteams und die Unterstützung von Destiny für die kommenden Jahre. Mit unseren Partnern bei PlayStation arbeiten wir daran, die wagemutige Vision von Bungie als echtes Unterhaltungsunternehmen zu verwirklichen, ohne dabei unsere Kernaufgabe zu vergessen: Welten zu erschaffen, die Freundschaften inspirieren.“

