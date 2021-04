Immortals Fenyx Rising: Die verlorenen Götter jetzt erhältlich XBU MrHyde am Fr, 23.04.2021, 13:00 Uhr

Der finale Story-DLC "Die verlorenen Götter" ist jetzt für das Spiel Immortals Fenyx Rising auf Xbox Series X|S, Xbox One und weiteren Plattformen verfügbar. Die Informationen zum neuen Inhalt:



Immortals Fenyx Rising – Die verlorenen Götter, bietet neuartiges Gameplay in der Top-Down Perspektive. Mit Kämpfen im Stil eines Brawlers kehrt der DLC zu der Geschichte von Fenyx zurück, die nun ihr neues Leben als Gott lebt. Als eine Katastrophe die sterbliche Welt heimsucht, muss Fenyx eine neue Heldin bestimmen, um das Gleichgewicht auf der Erde wiederherzustellen und die verlorenen Götter zu vereinen. Die Spieler:innen erkunden die Pyritinsel als Ash, eine enthusiastische Sterbliche, die Poseidon, Hades und die anderen Götter überzeugen muss, wieder ins Pantheon zurückzukehren.



In dem finalen post-launch Abenteuer trifft Ash auf neue Götter und Monster, entdeckt neue Regionen gefüllt mit Herausforderungen, Geheimnissen und neuen mächtigen Gegnern. Als Teil des neuen Fortschrittssystems, wird Ash auf mächtige Upgrades, spezielle Boni und einen einzigartigen Kampfstil zurückgreifen können. Zusätzlich bekommt sie zwei brandneue Fähigkeiten:

Katastrophales Beben: Ein mächtiges Stampfen, welches ihre Gegner auf den Boden wirft.

Zorn der Natur: Ein Energiestrahl, der jedem getroffenen Gegner Schaden zufügt und seine Stärke über Zeit erhöht.



Dazu können Spieler:innen Belohnungen erhalten, indem sie Freund:innen dazu einladen, sich Immortals Fenyx Rising durch das Freundesempfehlungsprogramm zu kaufen. Die Freund:innen die sich das Spiel gekauft und auch gespielt haben, erhalten im Spiel mit dem Eiswaffen-Paket eine Belohnung. Mehr Informationen über das Freundesempfehlungsprogramm gibt es unter: immortalsfenyxrising.com/referral



Immortals Fenyx Rising – Die verlorenen Götter kann über den Season Pass gespielt werden, was einen sofort Zugang zu allen drei Erweiterungen gibt und den Spieler:innen nicht nur neue Helden und Herausforderungen, sondern auch neue Regionen und Spielmöglichkeiten gibt. Immortals Fenyx Rising – Die verlorenen Götter ist zudem separat erhältlich.

Quelle: Ubisoft