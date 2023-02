How 2 Escape für Xbox angekündigt XBU ringdrossel am Mi, 08.02.2023, 10:15 Uhr

Die Verantwortlichen von Just For Games geben an, dass sich das Co-Op-Spiel How 2 Escape bei Breakfirst Games in Entwicklung befindet. Es handelt sich dabei um einen Flucht-Titel, bei dem beide Spieler nahtlos zusammenarbeiten müssen, um der gefährlichen Umgebung des Zuges zu entkommen.

How 2 Escape erscheint 2023 für Xbox Series, PS5, PC und Switch

Quelle: Just For Games