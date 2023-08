How 2 Escape erscheint Ende des Monats XBU MrHyde am Fr, 18.08.2023, 14:00 Uhr

Am 31. August ist es soweit, das asymmetrische Escape-Spiel „How 2 Escape“ von Entwickler Breakfirst Games und Publisher Just For Games erscheint für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Das Zwei-Spieler-Koop-Abenteuer „How 2 Escape“ fordert Einsteiger und Profis gleichermaßen heraus, durch gute Zusammenarbeit und Kommunikation aus einer brenzligen Lage zu entkommen.



In „How 2 Escape“ müssen zwei Spieler:innen einander helfen, zu entkommen. Einer der Spielenden nimmt die Rolle von Emy ein, die in einem Schnellzug gefangen ist und auf ihr unmittelbares Ende zurast, während der:die andere Spieler:in als ihr Bruder Johann alles versucht sie zu retten. Um aus dem Zug zu fliehen, muss Emy durch die verschiedenen Wagons zum Ende des Zugs kommen, doch jeder Wagon bietet neue Rätsel und versteckte Hinweise, die sie nur mit der Hilfe ihres Bruders Johann lösen kann. Während Emys Spieler:in auf PC oder Konsole die Wagons und die Umgebung sehen kann, kann Johann die Hinweise mit der Companion-App auf mobilen Endgeräten oder dem PC entschlüsseln.

Quelle: Just For Games