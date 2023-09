Der Launch-Trailer zu How 2 Escape XBU MrHyde am Mo, 04.09.2023, 13:30 Uhr

Just For Games und Breakfirst Games freuen sich, den brandneuen Launch Trailer ihres Coop-Escape Spiels „How 2 Escape“ zu präsentieren. Im Trailer werden euch Gameplay Elemente gezeigt, das Spiel ist für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.

Quelle: Just For Games