Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged erscheint im Oktober XBU MrHyde am Mi, 31.05.2023, 22:30 Uhr

Mattel und Milestone haben heute Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged angekündigt. Die Fortsetzung des sehr erfolgreichen Hot Wheels Unleashed wird ab dem 19. Oktober 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC auf Steam und im Epic Games Store erhältlich sein. Mit völlig neuen Mechaniken, Umgebungen, Fahrzeugstilen und Spielmodi zündet Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged den Arcade-Spaß-Turbo und führt die Spieler zu ganz neuen Horizonten in ihrem Hot Wheels-Erlebnis.



FAHRZEUGKATEGORIEN, UMGEBUNGEN UND GAMEPLAY-MECHANISMEN

Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged wird mit über 130 Fahrzeugen an den Start gehen, darunter erstmals auch Motorräder und ATVs. Die Fahrzeugkategorien “Stock", “Powered" und “Ultimate" unterscheiden sich in ihrer Leistung und die Spieler können ihren Fahrstil mit Hilfe von Fertigkeitspunkten weiter anpassen, um bestimmte Extras zu erwerben und ihr ideales individuelles Fahrzeug zusammenzustellen.



Fünf verschiedene Umgebungen erwarten die Spieler in Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged, jede mit einzigartigen Oberflächen, die sich auf die Leistung der Fahrzeuge auswirken und so ein dynamisches Spielerlebnis ermöglichen. Außerdem interagieren die Fahrzeuge mit verschiedenen Objekten auf und neben der Strecke, was die Rennen noch unberechenbarer macht.



Neben der größeren Vielfalt an Fahrzeugen und Umgebungen, die dynamischere und strategischere Rennszenarien eröffnen, werden mit zwei neuen Fähigkeiten - Dash und Jump - waghalsige Fahr- und Manövrierfähigkeiten auf die Probe gestellt. Seitliche Sprünge ermöglichen taktische Manöver gegen Gegner, das Ausweichen vor Hindernissen und waghalsige Überschläge bis zur Ziellinie. Außerdem warden die Spieler auch in der Lage sein, jederzeit und überall dramatische Sprünge auszuführen. Mit einem Knopfdruck haben die Fahrer neue Möglichkeiten, Rivalen zu überholen, versteckte Abkürzungen zu entdecken und neue Streckenabschnitte zu erkunden. Diese Neuerungen sorgen zusammen mit den Drift- und Boost-Funktionen, die bereits im ersten Spiel vorhanden waren, dafür, dass jedes Rennen ein einzigartiges und spannendes Erlebnis ist und die Spieler mehr Kontrolle über ihr Schicksal haben.



NEUE SPIELMODI UND ONLINE-FUNKTIONEN

Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged bietet eine Vielzahl neuer Spielmodi, die sowohl online als auch offline für neuen Spielspaß und neue Herausforderungen sorgen. Dazu zählen Events, die die Fähigkeiten der Fahrer bis an die Grenzen bringen oder ihnen lehren, wie man die Kunst des Driftens beherrscht und Crashs vermeidet. Der bei den Fans beliebte Zweispielermodus mit geteiltem Bildschirm ist zurück und sorgt für spannende Duelle auf der Couch. Um das Online-Multiplayer-Erlebnis zu beflügeln, gibt es eine Reihe von Verbesserungen, darunter die Möglichkeit, eine Gruppe mit Freunden zu erstellen sowie die Einführung von Cross-Play.



EINE VERBESSERTE, STORY-GETRIEBENE KAMPAGNE

Ein storybasierter Karrieremodus mit vier Originalcharakteren ist ein weiteres Highlight von Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged. Der Hintergrund und die Persönlichkeit jedes Charakters werden in animierten Zwischensequenzen vorgestellt, die die Spieler in eine fesselnde Geschichte eintauchen lassen und ihre Reise in die Welt von Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged unvergesslich machen.



ALLE MACHT DEN SPIELERN!

Nutzergenerierte Inhalte haben eine entscheidende Rolle für den Erfolg von Hot Wheels Unleashed™ gespielt, das sich mit über 1 Million Lackierungs-Designs und 400.000 von Hot Wheels-Fans entworfenen Strecken rühmen kann. Die Möglichkeiten, die Kreativität der Spieler zu entfesseln, sind in Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged sogar noch größer. Der überarbeitete Strecken-Editor führt neue Spezialmodule und Funktionen ein, die die Vielfalt der von Spielern erstellten Strecken erhöhen, während ein Update des Lackierungs-Editors den Sticker-Editor einführt, mit dem Muster und Formen erstellt, gespeichert und geteilt werden können. Um sicherzustellen, dass jeder die Kreationen seiner Mitspieler genießen kann, werden alle nutzergenerierten Inhalte ab dem ersten Tag des Release von Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged plattformübergreifend geteilt werden können.



“Wir sind wirklich erfreut von der Begeisterung, die Presse und Spieler dem ersten Titel entgegen gebracht haben, einem weltweiten Erfolg, der mehr als 8 Millionen Spieler erreicht hat", sagt Luisa Bixio, CEO von Milestone. „Aufbauend auf dem soliden Fundament, das uns einhellige Anerkennung bescherte, haben wir uns entschlossen, mit Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged ein brandneues Spielerlebnis zu schaffen, das die Messlatte für Arcade-Spaß noch höher legt. Einen Partner wie Mattel an unserer Seite zu haben, ist ein großartiger Grund, stolz zu sein, und wir sind bereit, noch schneller auf neue gemeinsame Ziele zuzusteuern."



„Die kultige Marke Hot Wheels, die gerade ihr 55-jähriges Bestehen gefeiert hat, weckt bei Verbrauchern auf der ganzen Welt weiterhin den Herausforderungsgeist und das in einer scheinbar unendlichen Vielfalt von Medien - insbesondere Gaming-Medien", sagt Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming bei Mattel. „Nach dem enormen Erfolg von Hot Wheels Unleashed™ freuen wir uns sehr, erneut mit unseren talentierten Partnern bei Milestone zusammenzuarbeiten, um den Fans ein völlig neues Spiel mit Next-Level-Grafik und noch größerem Nervenkitzel zu bieten."

Quelle: Milestone