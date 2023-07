Fast & Furious gibt in Hot Wheels Unleashed 2 Vollgas XBU MrHyde am So, 30.07.2023, 18:00 Uhr

Milestone und Mattel haben die Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms bekanntgegeben. In dem kürzlich angekündigten Spiel Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged werden daher Inhalte aus Fast & Furious enthalten sein. Der neue Titel erscheint am 19. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam und im Epic Games Store.



Die weiteren Infos:



Vom ersten Tag an werden die Spieler in der Lage sein, den unaufhaltsamen Dodge Charger SRT Hellcat Widebody zu fahren, eines der legendären Autos der Fast & Furious Saga. Weitere Fahrzeuge aus dem Franchise werden nach der Veröffentlichung als kostenpflichtige DLCs hinzugefügt.



Diese Zusammenarbeit stellt eine spannende neue Synergie in der Spieleindustrie dar, die zwei weltweit beliebte und erfolgreiche Marken der Pop-Kultur miteinander verbindet. Die Verbindung zwischen Hot Wheels Unleashed™ und Fast & Furious passierte schon Anfang des Jahres in Fast X, dem neuesten Kapitel der Fast & Furious Saga von Universal Pictures. Dominic Torettos Sohn Brian und seine Schwester Mia das Game im Film spielten. Dank der fesselnden neuen Spielmechanik von Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged können die Fans einige der spektakulärsten Stunts aus den Filmen nachspielen.



Neben dem Boosten und Driften bietet Hot Wheels Unleashed™ 2 - Turbocharged die neuen Mechaniken Sprung und Doppelsprung, die genutzt werden können, um Rivalen auszumanövrieren oder Hindernissen auf engem Raum auszuweichen. Der Lateral Dash hingegen ist die perfekte Möglichkeit, um Gegner von der Strecke zu drängen oder sie als Sprungbrett zu nutzen. All diese Optionen stehen bereit, während man die fünf brandneuen Umgebungen des Spiels erkundet: einen Arcade-Raum, der an die Ära der Münz-Automaten erinnert, einen in eine Rennarena verwandelten Hinterhof, einen Minigolfplatz in einer Wildweststadt, ein Dinosaurier-Museum und eine Tankstelle im Retro-Stil.



„Wir freuen uns, diese beiden kultigen Rennserien in Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged noch näher zusammenzubringen, aufbauend auf der jahrelangen Zusammenarbeit mit unseren wunderbaren Partnern bei Universal Games und Digital Platforms", so Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming bei Mattel. „Es gibt kaum eine passendere Kombination als Hot Wheels und Fast & Furious, und das Team von Milestone hat hervorragende Arbeit geleistet, um diese bei den Fans beliebten Fahrzeuge in authentischer Hot Wheels Unleashed-Manier zum Leben zu erwecken".



„Wir sind stolz und begeistert, mit Universal Games und Digital Platforms zusammenzuarbeiten, um die legendäre Fast & Furious-Reihe auf die virtuellen Strecken von Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged zu bringen", sagt Andrea Loiudice, Publishing Director bei Milestone. Wir schätzen den Beitrag von Mattel zu dieser bedeutenden Zusammenarbeit sehr und können es kaum erwarten, den Nervenkitzel und die Freude zu erleben, die sie Spielern auf der ganzen Welt bereiten wird".

Quelle: Milestone