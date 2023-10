Der Launch-Trailer zu Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged XBU MrHyde am So, 22.10.2023, 12:30 Uhr

Milestone und Mattel verkünden die Veröffentlichung von Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Völlig neue Gameplay-Mechaniken, die es auf verschiedenen Terrains zu erkunden gilt, neue Fahrzeugtypen mit einzigartigen Fähigkeiten und eine breite Palette von Einzel- und Mehrspieler-Spielmodi machen die Reise der Spieler in die Hot Wheels®-Welt spannender denn je, denn hier kommen Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Kreativität zusammen.



„Hot Wheels ist eine der ikonischsten Marken der Welt und bietet den Fans seit Generationen einzigartige Erlebnisse", sagt Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming bei Mattel. „Wir freuen uns, dass das Hot Wheels-Franchise jedes Jahr weiter wächst und expandiert und können es kaum erwarten, dass die Fans dieses neue Racing-Abenteuer mit Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged erleben."



„Wir freuen uns sehr, die Veröffentlichung von Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged zu verkünden. Der erste Teil wurde schnell zum erfolgreichsten Spiel in unserer Geschichte und mit diesem neuen Teil wollten wir die Grenzen des Spaßes und der Kreativität in der Welt des Arcade-Racing noch erweitern", sagt Luisa Bixio, CEO von Milestone. „Die Messlatte liegt hoch, und wir haben hart daran gearbeitet, den Adrenalinspiegel zu erhöhen, indem wir das Gameplay mit neuen Aktionen revolutioniert, neue Umgebungen und Terrains geschaffen sowie neue Spielmodi und Fahrzeuge eingeführt haben, um noch mehr Hot Wheels-Magie zu entfesseln. Wir glauben, dass Fans aller Altersgruppen von dem Erlebnis, das wir geschaffen haben, begeistert sein werden und können es kaum erwarten, ihre Reaktionen zu sehen."

Quelle: Milestone