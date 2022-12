Hellboy Web of Wyrd befindet sich in Entwicklung XBU MrHyde am Mi, 14.12.2022, 12:30 Uhr

Good Shepherd Entertainment hat eine Zusammenarbeit bekannt gegeben, um Mike Mignolas Hellboy-Franchise als Videospiel umzusetzen. Hellboy Web of Wyrd wird von Upstream Arcade entwickelt und ist ein Roguelite-Action-Adventure, das für Konsolen und den PC erscheinen soll. Die originelle Geschichte des Spiels ist in Kooperation mit Mignola entstanden, Lance Reddick leiht Hellboy seine markante Stimme.



“Die Hellboy Comics als Spiel umzusetzen ist ein Traumprojekt für uns alle. Die Gelegenheit, etwas authentisches zu schaffen ist etwas, was wir sehr ernst nehmen.”, sagte Amanda Kruse, Publishing Director bei Good Shepherd Entertainment. “Unsere Partnerschaft mit Mike Mignola und dem kreativen Team von Dark Horse war inspirierend. Die Unterstützung und das Vertrauen, das sie uns entgegengebracht haben, ermöglichten es Upstream Arcade, ihre Vision zum Leben zu erwecken. Hellboy Web of Wyrd ist ein neues, mutiges Werk und wir freuen uns, es sowohl mit Fans der Comics, als auch Action-Adventure-Fans zu teilen.”



“Wir sind hocherfreut über dieses herausragende neue Hellboy-Spiel, das von Good Shepherd Entertainment entwickelt wird.”, sagte Mike Richardson, CEO von Dark Horse Media “Mike Mignola hat einen Helden und eine Welt erschaffen, die in der Welt der Comics einzigartig sind und dieses Spiel gibt Fans eine neue Möglichkeit Teil von seinen (Hellboys) übernatürlichen Abenteuern zu sein.”

Quelle: Good Shepherd Entertainment