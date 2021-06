Heatwave-Event startet bald in Knockout City XBU TNT2808 am Do, 17.06.2021, 13:30 Uhr

Die Hitzewelle hat nicht nur uns im Griff - auch in Knockout City steht das Heatwave-Event an. Das findet vom 22. Juni bis zum 05. Juli statt und feiert die Saisonhälfte. Euer Ziel: Wassereis sammeln, das auf den Karten versteckt ist.

Warum? Na, um zeitlich begrenzte Gegenstände freizuschalten, etwa den Eiswagen-Gleiter oder eine Einlaufpose, in der ihr in einem Strandstuhl liegt und an einem Getränk nippt. Findet Wassereis und schließt Spiele ab, um Heatwave-Tickets freizuschalten. Die könnt ihr dann im Eventladen eintauschen. Schafft ihr es, alle Heatwave-Verträge zu erledigen, winkt am Ende das legendäre Hologramm, der Feuerhydrant.

Es erwarten euch aber auch spannende neue Playlists:

22. Juni – Party-Duell

1-gegen-1, ALLE Spezialbälle



Klassische Duellregeln: Gefahrenzone, keine Warnanzeige usw.

29. Juni – Dreier-Team-Chaos

2-gegen-2-gegen-2, Jeder-gegen-jeden in Teams



Das erste Team mit 15 Knockouts gewinnt die Runde

Schaut euch auch das Segment aus dem E3 Play For All-Show-Livestream an, um mehr zu erfahren - unter anderem, was euch in Zukunft in Knockout City noch so erwartet.

Quelle: Electronic Arts