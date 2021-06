Hades wird auf der Xbox erscheinen - im Game Pass XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 12:30 Uhr

Nur wenige Roguelike Dungeon Crawler wurden im letzten Jahr so gefeiert wie Hades. Die Mischung aus forderndem aber belohnendem Gameplay und der bunten, tollen Optik haben einfach überzeugt. Nun erscheint der Titel auf die Xbox One und Xbox Series X/S, am 13. August ist es soweit.

Guter Deal: Habt ihr den Xbox Game Pass abonniert, könnt ihr ohne zusätzliche Kosten in das Spiel reinschnuppern. Wollt ihr Hades hingegen erwerben, werden rund 30 Euro fällig, dafür wird Smart Delivery unterstützt, ihr könnt also munter zwischen Xbox One und Xbox Series-Konsolen wechseln.

Spielt ihr auf der Xbox One, läuft das Spiel mit einer Auflösung von 1080p. Xbox Series X und S schaffen hingegen 4K-Auflösungen, 60 Frames werden jedoch auf allen Konsolen geboten. Zur Einstimmung haben wir euch noch den Trailer eingebunden:

Quelle: Microsoft, Supergiant Games