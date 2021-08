Hades schickt euch ab sofort in die Unterwelt XBU TNT2808 am Fr, 13.08.2021, 16:15 Uhr

Bock auf den Abräumer von 50 "Game of the Year"-Awards? Auch in unserem Testbericht hat Hades sich die Traumwertung von 10 Punkten und einen Special Award abgeholt. Das Roguelite könnt ihr jetzt unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S erleben, dank Game Pass sogar ohne zusätzliche Kosten, falls ihr das Abo in Anspruch nehmt.

"Bei Hades wollten wir die aufregende Erfahrung von Rogue-like-Spielen faszinierender denn je machen, durch ein Design, das die Mechanik von Scheitern und erneutem Versuchen zu einem zentralen Faktor der Story und des Spielspaßes macht", so Greg Kasavin, Creative Director von Supergiant Games. "Wir freuen uns sehr auf das, was PlayStation- und Xbox-Spieler zu sagen haben, wenn sie in unsere Vision der griechischen Unterwelt eintauchen und deren zahllose Überraschungen entdecken."

In der Boxedition von Hades stecken diverse Extras, einschließlich eines digitalen Download-Codes für den Hades Original Soundtrack mit zweieinhalb Stunden Musik des preisgekrönten Komponisten Darren Korb. Der Edition liegt außerdem ein farbiges, 32-seitiges Charakter-Booklet mit Artworks der illustren Charaktere aus der Feder von BAFTA-Preisträger und Art Director Jen Zee von Supergiant Games bei. Die ersten Drucke des Cover-Artworks der Boxedition für PlayStation und Xbox sind zudem mit einer coolen Metallfolie veredelt worden.

"Hades hat bereits so viel wohlverdientes Lob geerntet, und wir freuen uns sehr gemeinsam mit Supergiant Games eine Boxedition zu veröffentlichen, die diesem grandiosen Titel die ihm zustehende Ehre erweist und ihn einem neuen Publikum nahebringt", sagt Roger Kurtz, Executive Producer bei Private Division. "Die Boxedition erscheint zeitgleich mit den digitalen Versionen für die entsprechenden Konsolen und gibt den Spielern so die Möglichkeit, dieses unglaubliche Spiel für das System ihrer Wahl in den Händen zu halten. Die zusätzlichen Inhalte der Boxedition bereichern die Spielerfahrung und erlauben den Fans, noch tiefer in die Welt von Hades einzutauchen."

Hades auf PS5 und Xbox Series X|S ist dank der technischen Voraussetzungen ein absoluter Augenschmaus in 4K und läuft in 60 FPS. Die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One können mit einer Auflösung von 1080p und ebenfalls in 60 FPS gespielt werden. Zusätzlich verfügt Hades dank PS5 DualSense Wireless-Controller über verbesserte Controller-Vibration und -Beleuchtung. Alle PlayStation 4-Versionen von Hades, sowohl als Boxedition als auch digital, bekommen ein kostenloses Upgrade auf die digitale PS5-Version. Die Xbox-Version von Hades nutzt Smart Delivery, was Zugriff auf die Xbox One- wie auch die Xbox Series X|S-Version erlaubt.

Hades ist für 29,99 Euro (UVP) als Boxedition und für 24,99 Euro (UVP) als digitale Version erhältlich. Alle PlayStation 4-Versionen von Hades, sowohl als Boxedition als auch digital, bekommen ein kostenloses Upgrade auf die digitale PS5-Version. Die Xbox-Version von Hades nutzt Smart Delivery, was Zugriff auf die Xbox One- wie auch die Xbox Series X|S-Version erlaubt.

Quelle: Supergiant Games