Gute Online Games finden - Unsere Tipps XBU MrHyde am Mi, 26.01.2022, 14:30 Uhr

Für ein gutes Game mehr als 70 Euro auf den Tisch legen? In diesen Tagen tun sich dies immer weniger Spieler an. Dies hat mit guten Online Games zu tun, die ebenfalls ein überragendes Gameplay bieten können. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie wir unter dem sehr großen Angebot die wirklich guten Spiele zielsicher erkennen können. Dies wollen wir hier in diesem Artikel näher beleuchten.

Mobile Gaming nutzen

Es ist nicht mehr nur der klassische Controller der Xbox, der zum Gaming einlädt. Stattdessen spielen immer häufiger kleine mobile Games eine Rolle. Wie gut diese sein können, ist schon seit Jahren bekannt. So kann eine Fußballmanager Simulation als App schon längst mit klassischen Spielen für die Konsole mithalten. Ein Game wie Football, Tactics & Glory kostet den Gamer dabei knapp 40 Euro, die mobilen Angebote sind völlig kostenlos.



Das Spielen am Smartphone mag in der Praxis nicht die gleiche Erfahrung bieten, die wir am großen Fernseher erleben können. Doch zumindest als Ergänzung handelt es sich um ein sehr interessantes Angebot. Zumal heute fast jedes Endgerät dazu in der Lage ist, für eine solide Darstellung zu sorgen. Für die meisten User ist es aus dem Grund gar nicht notwendig, sich für ein teures Gaming-Smartphone zu entscheiden, welches mehrere hundert Euro kosten kann.

Auf Online Casinos setzen

Wer hat in den letzten Jahren den Trend der Online Games weit nach vorn gebracht? An der Stelle müssen wir einfach auf die so wichtigen Online Casinos verweisen. Sie waren dazu in der Lage, größere finanzielle Beträge für die Entwicklung neuer Spiele zu investieren, die direkt im Browser gespielt werden können. Auch abseits der Branche hat das Gaming von diesem Akt profitiert.



Wer direkt im Casino spielen möchte, der hat dort meist mehrere hundert Slots zur Auswahl. Sie alle bieten die Chance auf einen realen Gewinn, der zudem mit einem Bonus für die erste Einzahlung ergänzt wird. Wer ein top Online Casino für die Anmeldung sucht, findet hier auf dieser Seite ein passendes Angebot.

Wie klappt die Finanzierung

Gleichzeitig stellen sich viele Spieler wohl die Frage, wieso einige Entwickler überhaupt dazu in der Lage sind, hochwertige Games zum Nulltarif an den Start zu bringen. Im Wesentlichen sind zwei Möglichkeiten dafür verantwortlich, die Entwickler dazu nutzen können, um doch noch einige Einnamen zu generieren. Ganz offensichtlich ist in vielen Fällen Werbung im Spiel. Je populärer ein Game ist, desto höher können die Erlöse davon sein.



Auf der anderen Seite sind viele gratis Spiele leider so ausgelegt, dass nicht nur unser Geschick als Spieler einen Einfluss auf das Geschehen hat. Zum anderen spielt der Umstand eine rolle, dass wir dazu bereit sind, echtes Geld in die Hand zu nehmen. In-Game-Käufe sind dann der schnelle Weg zum Ruhm und sie können uns einen enormen Vorteil gegenüber den anderen Spielern verschaffen. Sehr viele Spiele nutzen diese Möglichkeit, um weitere Einnahmen zu generieren. So profitieren die verantwortlichen Firmen am Ende des Tages doch sehr stark von ihrem Angebot.

Quelle: XBoxUser