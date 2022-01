Wir haben ein Paket erhalten – darin befand sich der Revolution X Pro Controller für die Xbox von NACON. Natürlich haben wir direkt die Konsole angeschmissen, das Pad ausgepackt und ein paar Runden für euch gespielt. Das Ergebnis könnte überraschen…

Kein Controller für die Masse – oder doch?

Der Name verrät es schon: Der Revolution X Pro Controller spricht vorrangig die Hardcore-Spieler an. Und das zeigt sich auch am Packungsinhalt. Euch erwartet eine stabile Hülle für den Transport des Controllers, das Eingabegerät an sich, eine kurze Anleitung und eine kleine Box mit Zubehör, mit der ihr das Pad an eure Bedürfnisse anpassen könnt.

Ach, und ein Kabel ist ebenfalls enthalten, USB C versteht sich. Die Ummantelung ist sehr dick und macht einen sehr wertigen Eindruck, mit rund 3 Metern Länge dürfte es in den meisten Wohn- und Gamingzimmern genügend Bewegungsfreiheit bieten. Warum das wichtig ist? Der Controller besitzt keinen Akku oder Batterien, er kann ausschließlich kabelgebunden betrieben werden. Immerhin: Für Transport oder Lagerung kann das Kabel auch entfernt werden, was natürlich auch bei Verlust oder Verschleiß des Kabels hilfreich sein kann.

Allerdings: Der Anschluss am Controller ist in das Gehäuse eingelassen. So weit sogar, dass wir im Test kein anderes unserer USB-Kabel anschließen konnten. Kein Beinbruch, aber wer längere Kabel benötigt, muss auf Kompatibilität achten.

Wie sehe ich aus?

Beim Design geht NACON eigene Wege und so erinnert uns der Controller eher an ältere Third Party-Controller als an die Originale. Die Facebuttons (A,B,X und Y) sind deutlicher flacher, größer und näher beieinander, während die Sticks etwas weiter auseinander liegen.

Insgesamt ist der Revolution X Pro etwas größer als der aktuelle Xbox Series Controller. Die Bumper fallen etwas kürzer aus, die Trigger etwa geschwungener. Größtes Highlight ist aber die LED-Beleuchtung um den rechten Stick, die zudem auch einen praktischen Nutzen hat: sie zeigt das derzeit verwendete Profil an.

Denn: Auf der Rückseite finden sich vier zusätzliche Tasten. Und damit meinen wir wirklich Tasten, es wurde hier nicht auf Paddles gesetzt, wie es etwa beim Xbox Elite Wireless Controller der Fall ist. Zuletzt besitzt der Controller noch einen Klinkenanschluss sowie ein klassisches digitales Steuerkreuz.

Mach ihn zu deinem Controller

Richtig interessant wird es natürlich, wenn man den Controller auch richtig ausreizt. Die hinteren Tasten können natürlich frei belegt werden – das geht beispielweise durch langes Drücken der jeweiligen Taste plus der Taste, die ihr dort belegen wollt.

Einfacher ist das aber natürlich mit der eigenen App, die ihr sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox finden könnt. Diese ermöglicht es, gleich vier Profile zu speichern, die zudem mit eigenen Farben des beleuchteten rechten Sticks begleitet werden.

In der App könnt ihr dann auch noch viele andere Dinge einstellen, etwa Reaktionskurven für Sticks und Trigger, die Vibration, Audio und vieles mehr. Wo wir gerade Audio erwähnt haben: Schließt ihr ein Headset an den Controller an, könnt ihr kostenlos Dolby Atmos für Headphones nutzen!

Und natürlich können auch die Sticks physisch angepasst werden. Ihr zieht dazu an der Stickkappe, wodurch diese sich löst. Dann könnt ihr metallene Ringe installieren, um den Weg des Sticks zu begrenzen oder entscheiden, ob ihr konkave oder konvexe Sticks möchtet. Auch das Gewicht des Controllers kann angepasst werden – verschiedene Gewichte können an der Hinterseite platziert werden.