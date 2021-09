Gungrave G.O.R.E. holt bekannte Künstlerin an Bord XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 12:00 Uhr

Hinter den Kulissen von Gungrave G.O.R.E., was nächstes Jahr unter anderem für die Xbox erscheinen soll, hat sich etwas getan. Denn was ist besser als ein legendärer Künstler? Richtig: Zwei!

Neben Yasuhiro Nightow, dem Schöpfer des knallharten Antihelden Grave, arbeitet auch die bekannte Ikumi Nakamura maßgeblich mit den Entwicklern zusammen. Sie bringt ihren einzigartigen Stil in das Projekt ein unterstützt Studio Iggymob bei der Umsetzung ihrer Vision.

"Diese Zusammenarbeit bei Gungrave G.O.R.E war für mich als Fan der ursprünglichen Gungrave-Serie eine sehr wertvolle Zeit. Die Erfahrung hat mich auch sehr zum Nachdenken angeregt und viele gute Erinnerungen wachgerufen. Freuen Sie sich auf weitere Neuigkeiten, die bald folgen werden!", sagt Ikumi Nakamura.

"Ihr Schaffen und ihre Leidenschaft sind unglaublich, mit der einzigartigen und frischen Herangehensweise, die sie mitbringt, ist sie die perfekte Ergänzung zu dem, was wir für Gungrave G.O.R.E wollten", sagt Kay Kim, Senior V.P. Studio Iggymob.

"Im wahren Gungrave-Stil ist nichts so, wie es scheint! Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber jeder Boss, dem Grave begegnet, hat eine höhere, mächtigere Form von sich selbst, den 'Superior Boss'. Hier seht ihr einen von Ikumi Nakamuras Charakteren in voller Aktion – ihre Interpretation und Umsetzung unseres 'Yensen Superior'", fügt Kay Kim hinzu.

Der Cerberus ist entfesselt!

Im erweiterten Trailer mit dem neuesten, blutspritzenden, gore-tastischen Gameplay lässt die Pistolen-schwingende, sargtragende, untote Verkörperung von Vergeltung, verdrehter Gerechtigkeit und Loyalität, seine rachsüchtige Wut auf seine unglücklichen Feinde los (mit ein paar Überraschungen garniert).

Über Gungrave G.O.R.E

Gungrave G.O.R.E ist ein stylisher Third-Person-Action-Shooter vom südkoreanischen Studio IGGYMOB, in dem man in die Rolle Graves übernimmt, einem Revolvermann der Wiederauferstehung und knallharter Anti-Held, der in einem blutigen Baller-Ballett tonnenweise Schurken umnietet.

Als echte Fortsetzung ist Gungrave G.O.R.E die ultimative Wiederauferstehung des Gungrave-Franchise für alle altgedienten Revolver-Männer und -Frauen und Gungrave-Fans aber auch eine glorreiche Standalone-Story-Erfahrung für eine neue Generation von Gamern und Konsolen.

Grave kehrt 2022 zurück und landet auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC.

Quelle: Koch Media