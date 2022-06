Neuer Trailer zeigt blutige Gungrave G.O.R.E.-Action XBU TNT2808 am So, 12.06.2022, 12:30 Uhr

In Gungrave G.O.R.E. gehen wir auf einen Rachefeldzug - wo wir mal eben mit einfachen Pistolen bis hin zu Sarg-Knarren als Antiheld Gegnerhorden über den Haufen ballern. Damit ihr euch ein Bild vom Shooter für PC, PlayStation und Xbox One sowie Xbox Series X/S machen könnt, gibt es einen neuen Trailer.

Man bewundert das tödliche Ballett der Pistolenkugeln und verliebt sich unsterblich Sie in den einzigartigen Stoff, aus dem die Albträume sind: GRAVE! Den wunderschönen Trailer, in dem Grave dezimiert und vernichtet wie nur er es kann, könnt ihr am Ende dieser News sehen.

Grave kehrt 2022 zurück und landet auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC. Weitere Informationen folgen diesen Sommer!

Über Gungrave G.O.R.E

Gungrave G.O.R.E ist ein stylisher Third-Person-Action-Shooter vom südkoreanischen Studio IGGYMOB, in dem man in die Rolle Graves übernimmt, einem Revolvermann der Wiederauferstehung und knallharter Anti-Held, der in einem blutigen Baller-Ballett tonnenweise Schurken umnietet.

Als echte Fortsetzung ist Gungrave G.O.R.E die ultimative Wiederauferstehung des Gungrave-Franchise für alle altgedienten Revolver-Männer und -Frauen und Gungrave-Fans aber auch eine glorreiche Standalone-Story-Erfahrung für eine neue Generation von Gamern und Konsolen.

Quelle: Koch Media