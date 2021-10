Diese Sprecher erwarten euch in Gungrave G.O.R.E. XBU TNT2808 am Do, 07.10.2021, 13:30 Uhr

Um die denkwürdigen Charaktere in Gungrave G.O.R.E. zum Leben zu erwecken, hat man sich für den 2022 erscheinenden Titel bekannte Sprecher ins Haus geholt. Auf folgende Stimmen könnt ihr euch freuen:

Der Sprecher von Zell - Akio Ōtsuka

Akio Ôtsuka - eine echte lebende Legende unter den Sprechern. Nach kultigen Auftritten in vielen Filmen und Videospielen wird er auch in Gungrave G.O.R.E zu hören sein.

Er wird Zell Condorbrave, dem unsterblichen Söldner-Captain, seine Stimme leihen.

Mikas Sprecherin - Kumi Sakuma

Kumi Sakuma, die Mika in der Gungrave-Serie verkörperte, ist zurück und überzeugt auch diesmal auf ganzer Linie.

Ganpos Sprecher - Masami Iwasaki

Masami Iwasaki, bekannt für seine mächtige und kraftvolle Stimme, wird Ganpo, den Boss des Raven Clans, vertonen.

Bunjis Sprecher - Fumihiko Tachiki

Seine Stimme ist charismatisch und beeindruckend wie immer. Fumihiki Tachiki, der Bunji in den vorherigen Teilen verkörperte, ist wieder mit von der Partie.

Der Sprecher von Grave - Tomokazu Seki

Wenn es um die Stimme von Grave geht, kommt einem nur ein Mann in den Sinn. Tomokazu Seki, der Grave in allen bisherigen Gungrave-Spielen gesprochen hat, kehrt erneut zurück.

Die klangvollen Namen hinter dem Soundtrack

In folgendem Video kann man sich das Interview hinter den Kulissen mit Tetsuya Shibata (DMC, Final Fantasy XV) und Yoshino Aoki (Breath of Fire, Final Fantasy XV) ansehen. Die beiden renommierten Komponisten zeichnen für den unglaublichen Soundtrack von Gungrave G.O.R.E verantwortlich.

Über Gungrave G.O.R.E

Gungrave G.O.R.E ist ein stylisher Third-Person-Action-Shooter vom südkoreanischen Studio IGGYMOB, in dem man in die Rolle Graves übernimmt, einem Revolvermann der Wiederauferstehung und knallharter Anti-Held, der in einem blutigen Baller-Ballett tonnenweise Schurken umnietet.

Als echte Fortsetzung ist Gungrave G.O.R.E die ultimative Wiederauferstehung des Gungrave-Franchise für alle altgedienten Revolver-Männer und -Frauen und Gungrave-Fans aber auch eine glorreiche Standalone-Story-Erfahrung für eine neue Generation von Gamern und Konsolen.

Grave kehrt 2022 zurück und landet auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC. Weitere Informationen folgen.

Quelle: Koch Media