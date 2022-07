GTA Online feiert den Unabhängigkeitstag XBU TNT2808 am Fr, 01.07.2022, 13:45 Uhr

Der Unabhängigkeitstag ist wohl der Feiertag schlechthin in den USA - klar, dass er auch in GTA Online gefeiert wird. Ihr habt so einige Möglichkeiten, den Tag zu zelebrieren: Stattet euch günstig mit Festtagsbekleidung aus, holt euch die patriotische Western Sovereign kostenlos in eure Flotte und stürzt euch vom Himmel mit dem kostenlosen USA-Fallschirmrucksack auf euren Schultern. Und das war noch nicht alles.

Die Highlights zum Unabhängigkeitstag:

Dreifache GTA$ in Landrennen

in Landrennen 200.000 GTA$ Bonus für alle, die jedes Landrennen des Unabhängigkeitstag-Specials abschließen ("Durch die Wildnis", "Staub, Schweiß und Benzin", "Sumpfungeheuer" und "Die See-Tour")

für alle, die jedes Landrennen des Unabhängigkeitstag-Specials abschließen ("Durch die Wildnis", "Staub, Schweiß und Benzin", "Sumpfungeheuer" und "Die See-Tour") Dreifache GTA$ & RP in Konkurrenzkämpfe – die gefundenen Kisten könnten den Pißwasser-Bierhelm, den Benedict-Bierhelm, den Patriot-Bierhelm, den Supa Wet-Bierhelm oder das Freudenstatue-T-Shirt enthalten

in Konkurrenzkämpfe – die gefundenen Kisten könnten den Pißwasser-Bierhelm, den Benedict-Bierhelm, den Patriot-Bierhelm, den Supa Wet-Bierhelm oder das Freudenstatue-T-Shirt enthalten Dreifache GTA$ & RP in Running Back (Remix)

in Running Back (Remix) Doppelte GTA$ & RP in Kontaktmissionen von Lester

in Kontaktmissionen von Lester Nur noch diese Woche : 1.000.000 GTA$ als Gutschrift für alle Spieler, die alle sechs Missionen aus A Superyacht Life abschließen und eine Galaxy-Superyacht erwerben

: 1.000.000 GTA$ als Gutschrift für alle Spieler, die alle sechs Missionen aus A Superyacht Life abschließen und eine Galaxy-Superyacht erwerben Preisfahrzeug im LS Car Meet : Kommt drei Tage in Folge unter die Top 5 in der Straßenrennserie und gewinnt den Bravado Gauntlet Classic

: Kommt drei Tage in Folge unter die Top 5 in der Straßenrennserie und gewinnt den Bravado Gauntlet Classic Testfahrzeuge : Pegassi Ignus, Pegassi Tempesta, Pegassi Zentorno

: Pegassi Ignus, Pegassi Tempesta, Pegassi Zentorno Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S:

Haos Premium-Testfahrzeug : der perlmuttfarben schimmernde Principe Deveste Eight

: der perlmuttfarben schimmernde Principe Deveste Eight Im HSW-Zeitrennen der Woche brettert ihr von North Chumash ins Palomino-Hochland

brettert ihr von North Chumash ins Palomino-Hochland Immobilien-Rabatte : 40 % auf Basen samt Modifikationen und Verbesserungen

: 40 % auf Basen samt Modifikationen und Verbesserungen Unabhängigkeitstags-Rabatte : 50 % auf den Vapid Liberator, Autohupen, die Muskete, Feuerwerkabschussgerät, Feuerwerke, Reifenqualm, Gesichtsbemalung und Kleidung, Designs für die mobile Kommandozentrale, Mk-II-Waffendesigns, Frisuren und Masken

: 50 % auf den Vapid Liberator, Autohupen, die Muskete, Feuerwerkabschussgerät, Feuerwerke, Reifenqualm, Gesichtsbemalung und Kleidung, Designs für die mobile Kommandozentrale, Mk-II-Waffendesigns, Frisuren und Masken Fahrzeugrabatte : die Western Sovereign kostenlos, 40 % auf den Pegassi Ignus, 50 % auf den Pegassi Zentorno, 30 % auf den Pegassi Tempesta, den Buckingham Hafenschlepper und die mobile Kommandozentrale

: die Western Sovereign kostenlos, 40 % auf den Pegassi Ignus, 50 % auf den Pegassi Zentorno, 30 % auf den Pegassi Tempesta, den Buckingham Hafenschlepper und die mobile Kommandozentrale Die Vorteile des Monats für Mitglieder bei GTA+: das Master-Penthouse im Diamond Casino & Resort und der Supersportwagen Ocelot Locust kostenlos, 2x GTA$ in Standard-Zeitrennen und 4x Belohnungen in Datenleak-Missionen, kostenlose Kleidung und Accessoires und mehr

das Master-Penthouse im Diamond Casino & Resort und der Supersportwagen Ocelot Locust kostenlos, 2x GTA$ in Standard-Zeitrennen und 4x Belohnungen in Datenleak-Missionen, kostenlose Kleidung und Accessoires und mehr Boni mit Prime Gaming: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verbunden hat und diese Woche spielt, erhält 125.000 GTA$ als Bonus

Quelle: Rockstar Games