GTA Online: The Criminal Enterprises erscheint am 26. Juli

Mit The Criminal Enterprises erscheint am 26. Juli das neueste kostenlose Update für GTA Online. Es bringt neue Missionen und Verbesserungen nach Los Santos, darunter signifikante Erweiterungen der Geschäftsmöglichkeiten für alle vier kriminellen Karrierepfade sowie neue, aufwendige Kontaktmissionen, bei denen die Spieler als vereidigte Agenten für die IAA agieren.



Darüber hinaus bietet The Criminal Enterprises Verbesserungen der Spielerfahrung, die von Fans heiß ersehnt wurden, wie die Möglichkeit, Verkaufsmissionen in privaten Sitzungen zu starten. Außerdem ist der Zugriff auf Snacks und Panzerung nun schnell und kinderleicht. Weiterhin bietet das Update neue Möglichkeiten, mehr GTA$ zu verdienen sowie erhöhte Auszahlungen für Rennen, Gegner-Modi, Raubüberfälle und mehr. Damit haben alle Spieler eine größere Auswahl, wie sie in den kriminellen Rängen aufsteigen möchten.

Quelle: RockstarGames