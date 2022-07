Neue Boni in einer neuen Woche in GTA Online XBU TNT2808 am Fr, 08.07.2022, 14:00 Uhr

In dieser Woche könnt ihr in GTA Online Boni für Casinoarbeit, Open-Wheel-Rennen und mehr verdienen. Also, stürzt euch in die Onlinewelten und sahnt besondere GTA$-Belohnungen in ausgewählten Missionen ab.

Außerdem sind Spielhallen, Luxus-Autos, Casino-Bekleidung und Anpassungen fürs Penthouse diese Woche besonders günstig zu erwerben.

Die Inhalte der Woche:

Dreifache GTA$ & RP für Casinoarbeit sowie besondere Boni: 100.000 GTA$ für den Abschluss der Mission "Großreinemachen", 200.000 GTA$ für "Bargeld lacht" und weitere 200.000 GTA$, wenn ihr Agatha bei geheimen Casinoarbeitsmissionen behilflich seid

in Overtime Shootout, Open-Wheel-Rennen und Gerald's Last Play Das Preisfahrzeug der Woche : Übermacht Zion Classic

: Übermacht Zion Classic Testfahrzeuge im LS Car Meet : Progen Emerus, Truffade Thrax, Vysser Neo

: Progen Emerus, Truffade Thrax, Vysser Neo Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S:

Haos Premium-Testfahrzeug: ein getunter Pfister Astron Custom in farbenfrohem Design



Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von East Vinewood nach Vespucci Beach

Hauptpreis am Glücksrad : Dinka Sugoi

: Dinka Sugoi Immobilien-Rabatte : 40 % auf Spielhallen sowie auf Grundriss-Erweiterungen, Farb- und verschiedene Mustervarianten für euer Master-Penthouse im Casino

: 40 % auf Spielhallen sowie auf Grundriss-Erweiterungen, Farb- und verschiedene Mustervarianten für euer Master-Penthouse im Casino 50 % Rabatt auf Maßanzugjacken (aus dem Casino-Shop) und Einsatzwesten aus dem Diamond Casino Heist (verfügbar in allen Bekleidungsgeschäften in Los Santos)

auf Maßanzugjacken (aus dem Casino-Shop) und Einsatzwesten aus dem Diamond Casino Heist (verfügbar in allen Bekleidungsgeschäften in Los Santos) Rabatte auf Luxus-Autos : 30 % auf den Progen Emerus, Truffade Thrax, Vysser Neo, Vapid Caracara 4x4, Annis Hellion, Vulcar Nebula Turbo, Maxwell Vagrant, Lampadati Komoda, Nagasaki Outlaw und den Übermacht Rebla GTS

: 30 % auf den Progen Emerus, Truffade Thrax, Vysser Neo, Vapid Caracara 4x4, Annis Hellion, Vulcar Nebula Turbo, Maxwell Vagrant, Lampadati Komoda, Nagasaki Outlaw und den Übermacht Rebla GTS Die Vorteile des Monats für Mitglieder bei GTA+: das Master-Penthouse im Diamond Casino & Resort und der Supersportwagen Ocelot Locust kostenlos, 2x GTA$ in Standard-Zeitrennen und 4x Belohnungen in Datenleak-Missionen, kostenlose Kleidung und Accessoires und mehr

das Master-Penthouse im Diamond Casino & Resort und der Supersportwagen Ocelot Locust kostenlos, 2x GTA$ in Standard-Zeitrennen und 4x Belohnungen in Datenleak-Missionen, kostenlose Kleidung und Accessoires und mehr Boni mit Prime Gaming: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verbunden hat und diese Woche spielt, erhält 125.000 GTA$ als Bonus

Quelle: Rockstar Games