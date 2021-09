GTA Online belohnt in dieser Woche Helfer von Lamar XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 19:00 Uhr

Baut ihr gemeinsam mit Lamar ein kriminelles Imperium in GTA Online auf, könnt ihr euch dabei in dieser Woche in jeder seiner Kontaktmissionen dreifache GTA$ & RP verdienen. Außerdem kehren die klassischen Gegner-Modi Sumo, Inch by Inch, Das Tempo halten sowie Angriff und Abwehr für begrenzte Zeit zurück.

Weiterhin sind Seerennen und Fallschirmmissionen für kurze Zeit wieder verfügbar und damit haben alle die Möglichkeit, wieder die "Numero Uno"-Trophäe bzw. den Erfolg freizuschalten.

Die Inhalte der Woche:

Dreifache GTA$ & RP in allen Landrennen und Lamars Kontaktmissionen

in allen Landrennen und Lamars Kontaktmissionen Doppelte GTA$ & RP im Gegner-Modus Angriff und Abwehr

im Gegner-Modus Angriff und Abwehr Doppelte GTA$ & RP in Zeitrennen

in Zeitrennen Wieder verfügbar : Gegner-Modi Sumo, Inch by Inch, Das Tempo halten, Angriff und Abwehr sowie Seerennen und Fallschirmmissionen

: Gegner-Modi Sumo, Inch by Inch, Das Tempo halten, Angriff und Abwehr sowie Seerennen und Fallschirmmissionen Das Preisfahrzeug im Car Meet : der Emperor Vectre

: der Emperor Vectre Testfahrzeuge im Car Meet : Dinka Jester RR, Annis Euros und der Vapid Dominator ASP

: Dinka Jester RR, Annis Euros und der Vapid Dominator ASP Der Hauptpreis am Glücksrad : der Übermacht Rebla GTS

: der Übermacht Rebla GTS Fahrzeugrabatte bei Benny's Original Motor Works : 40 % auf den Bravado Youga Classic/Youga Classic 4x4, 30 % auf den Progen Itali GTB/Itali GTB Custom, den Willard Faction sowie auf den Faction Custom Donk, den Albany Manana/Manana Custom und den Pfister Comet/Comet Retro Custom

: 40 % auf den Bravado Youga Classic/Youga Classic 4x4, 30 % auf den Progen Itali GTB/Itali GTB Custom, den Willard Faction sowie auf den Faction Custom Donk, den Albany Manana/Manana Custom und den Pfister Comet/Comet Retro Custom 50 % Rabatt auf alle Hydrauliken bei Benny's

bei Benny's Fahrzeugrabatte : 40 % auf den Declasse Tulip und 30 % auf den Annis Euros

: 40 % auf den Declasse Tulip und 30 % auf den Annis Euros 25 % Rabatt auf Verbesserungen und Renovierungen für die Autowerkstatt

Prime-Gaming-Boni: Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche

Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche Prime-Gaming-Rabatte: 35 % auf den Dinka RT3000 sowie 65 % auf den Lampadati Casco bis zum 20. Oktober

Dreifache Belohnungen für Kontaktmissionen von Lamar und in allen Landrennen

Und: Angriff und Abwehr kehrt zurück mit doppelten GTA$ & RP und mehr

Lamar Davis ist in Los Santos für sein gutes Händchen bei krummen Dingern bekannt. Er ist immer auf der Suche nach lohnenden Geschäften und es kümmert ihn nicht, wenn beim Hobeln auch mal ein paar Späne fallen. Helft Lamar, indem ihr ihn einfach mit eurem iFruit anruft und verdient euch die ganze Woche lang dreifache GTA$ und RP.

3x GTA$ & RP in Landrennen

Also, ihr habt euch ein maßgeschneidertes Gefährt mit allem Schnickschnack gebaut. Ihr müsst es nur noch gegen Konkurrenz aus Fleisch und Blut testen: Peitscht über die Strecke, zwingt eure Gegner mit aller Kraft auf den Standstreifen und überquert die Ziellinie, wie ihr es für richtig haltet. Alle Landrennen schütten bis zum 6. Oktober dreifache Belohnungen aus. Eure Teilnahme lohnt sich also, egal wie ihr euch anstellt.

Klassische Modi kommen zurück: 2x GTA$ & RP in Angriff und Abwehr

Diese Woche kehren klassische Gegner-Modi für begrenzte Zeit zu GTA Online zurück: Sumo, Inch by Inch, Das Tempo halten, Angriff und Abwehr.

Angriff und Abwehr bietet allen Teilnehmern in der kommenden Woche doppelte Belohnungen. Der Läufer jedes Teams tritt an, alle Checkpoints mitzunehmen und als erster über die Ziellinie zu kommen, und der Blocker jedes Teams steht vor der Wahl den eigenen Läufer zu schützen oder ihn weit offen lassen, während ihr den Gegner unter Druck setzt.

Sieger und Verlierer erhalten die ganze Woche lang doppelte GTA$ und RP in der wieder verfügbaren Gegner-Serie Angriff und Abwehr.

Seerennen und Fallschirmmissionen kehren ebenfalls für begrenzte Zeit zurück, und damit auch die Möglichkeit für alle, wieder die "Numero Uno"-Trophäe bzw. den Erfolg freizuschalten. Um Speicherplatz freizugeben und das Matchmaking zu erleichtern, werden ausgewählte GTA-Online-Jobs nun im Laufe der Zeit entfernt.

2x GTA$ in Zeitrennen

Wettbewerb zwischen Menschen ist bisweilen rüpelhaft und ungehobelt: da wird sich gegenseitig in die Bande gedrückt und mit den Stoßstangen geküsst. Das Fahren gegen die Uhr hingegen ist eine Möglichkeit, euch ans Limit zu bringen und Fähigkeiten zu testen. Manche würden sagen, dass Rücksichtslosigkeit und schamlose Hingabe Grundvoraussetzungen für Zeitrennen sind.

Das dieswöchige Zeitrennen auf den staubigen Straßen des Calafia Ways schüttet die nächsten sieben Tage doppelte GTA$ und RP aus. Gebt Gas – dann könnt ihr auf dem LS Car Meet mit eurer neuen persönlichen Bestzeit prahlen.

Car-Meet-Preisfahrzeug und -Herausforderung

Das Preisfahrzeug der Woche bekommt jedes Mitglied im LS Car Meet, das in sieben Rennen der Verfolgungsserie unter die besten drei kommt: alle dieser Waghalsigen können den Emperor Vectre kostenlos in eine ihrer Garagen stellen.

Neue Fahrzeuge auf der Teststrecke

Wenn ihr eure Flotte weiter ausbauen wollt, stattet der Teststrecke im LS Car Meet einen Besuch ab, um den Dinka Jester RR, Annis Euros oder den Vapid Dominator ASP Probe zu fahren. Fordert Freunde und Feinde zu einem Spurt heraus oder testet, wie sich die Vehikel in einem Zeitrennen gegen die Uhr behaupten.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: Übermacht Rebla GTS

Schaut in dieser Woche jederzeit im Diamond Casino & Resort vorbei, um einmal täglich am Glücksrad zu drehen und GTA$, RP, Kleidung, Snacks oder einen Überraschungspreis zu gewinnen. Wenn ihr Glück habt, fahrt ihr hinter dem Steuer des Übermacht Rebla GTS vom Hof, einem deutschen SUV, das unter seinem anspruchsvollen, zurückhaltenden Äußeren muskulöse Wut verbirgt. Nur zu, lasst den Motor aufheulen und das Tier heraus. Ihr werdet es nicht bereuen.

RABATTE

Ihr seid besser als der Standard. Fahrt zu Benny's und verpasst eurer Karre ein vergünstigtes hydraulisches Facelifting – alle Hydrauliken sind diese Woche um die Hälfte reduziert – und genießt mit Freunden und Familie Rabatte auf Fahrzeug-Upgrades, inklusive 30 % auf den Albany Manana Custom und viele mehr:

Willard Faction & Willard Faction Custom Donk

Pfister Comet & Pfister Comet Retro Custom

Bravado Youga Classic & Bravado Youga Classic 4x4

Progen Itali GTB & Progen Itali GTB Custom

Willard Faction & Willard Faction Custom Donk

Pfister Comet & Pfister Comet Retro Custom

Bravado Youga Classic & Bravado Youga Classic 4x4

Progen Itali GTB & Progen Itali GTB Custom

Zusätzlich können Autofreaks 40 % beim Kauf des Declasse Tulip und 30 % auf den Annis Euros sparen.

Und: Bringt eure Autowerkstatt mit Verbesserungen und Renovierungen wie verschiedenen Stilen, Bodendesigns, Personal, Autolifts und Privaträumen auf Vordermann – mit 25 % Rabatt.

Quelle: Rockstar Games