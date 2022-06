Grounded verlässt schon bald die Game Preview XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 12:45 Uhr

Die Version 1.0 von Grounded steht endlich bevor. Das heißt für euch ab September: Egal ob auf PC, Xbox One oder Xbox Series X/S, euch erwartet die vollständige Kampagne rund um die vier geschrumpften Teenager, die in ihrem Garten überleben müssen.

Die offizielle Mitteilung

Seit mittlerweile zwei Jahren kämpfen über 10 Millionen geschrumpfte Spieler*innen in der Hinterhof-Welt von Grounded um ihr Überleben. Wir bei Obsidian haben aufmerksam beobachtet, wie Ihr Moskitos, Glockenspinnen und gefährlichen Bossen wie der Brutmutter getrotzt habt. Ihr habt zahllose Rüstungssets hergestellt, widerstandsfähige Camps errichtet und Waffen an Euren individuellen Spielstil angepasst, um Euch immer besser für den Überlebenskampf im riesigen Hinterhof zu rüsten. Diese Erfolge sind nicht nur bemerkenswert, die viele Spielzeit hat auch zu einer Fülle an Erkenntnissen und jeder Menge Community-Feedback geführt. Diese gesammelten Erkenntnisse, machen Grounded zur offiziellen Veröffentlichung im September noch besser.

Die fertige Vollversion von Grounded wird alle 12 Updates enthalten, die bereits während der Game Preview/Early Access-Phase veröffentlicht wurden. Doch nun steht Euch auch die gesamte mysteriöse Geschichte von Grounded offen und die Antwort auf die Frage: Welche Mysterien verbergen sich hinter dem Schrumpfmittel, das Euch auf Insektengröße verkleinert hat? In der zum Release vollständigen Kampagne erfährst Du es! Dieses atemberaubende und verrückte Abenteuer erlebst Du wahlweise allein oder in einer Gruppe gemeinsam mit Deinen Freund*innen.

In der Vollversion, Version 1.0, wird außerdem ein völlig neues Gebiet der Welt von Grounded hinzugefügt: der obere Hof. Dort warten neue Rüstungsrezepte, Waffenblaupausen und noch mehr Geheimnisse darauf, von Dir entdeckt zu werden. Um Dir die Überraschung nicht zu verderben, sei nur so viel gesagt: Die Gottesanbeterin, die sich besonders oft von der Community gewünscht wurde, hat als Boss ihren Weg in den oberen Hof gefunden. Werdet Ihr sie besiegen können?

Für alle Beteiligten war es eine fantastische Erfahrung, das Spiel über zwei Jahre hinweg gemeinsam mit der Community zu finalisieren. Wir könnten nicht stolzer auf das sein, was aus Grounded geworden ist – und das verdanken wir zu einem großen Teil unserer fantastischen Community.

Mach Dich bereit und wage bereits im September den Sprung in den Hinterhof!

Grounded erscheint im September 2022 zu einem Preis von 39,99 US-Dollar auf Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10/11 und Steam. Natürlich wird Grounded auch über den Release hinaus Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass bleiben.

Quelle: Microsoft