Grounded erhält bald das bisher größte Update XBU TNT2808 am Mo, 14.06.2021, 14:00 Uhr

Wir lieben das kleine Abenteuer- und Survivalspiel Grounded - und bald vermutlich noch mehr. Denn mit dem Shroom & Doom Update kommen am 30. Juni große Dinge auf uns zu: Wir können dann unter anderem sitzen.

Kein Scherz, das Feature wurde wirklich oft gewünscht. Aber natürlich ist das noch längst nicht alles. Beim Bau habt ihr bald mehr Materialen und Möglichkeiten zur Verfügung, etwa Pilzstrukturen. Mit der Broodmother kommt ein neuer Boss hinzu, Blattlaus-Haustiere sorgen für weniger Aufregung.

Und ja, auch Erfolge halten Einzug in das Spiel, wir können also auch bald in Grounded unseren Gamerscore aufpolieren. Bewegte Bilder zum bisher größten Update findet ihr im Trailer.

Quelle: Microsoft