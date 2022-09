Grounded in Version 1.0 ab sofort verfügbar XBU MrHyde am Mi, 28.09.2022, 15:00 Uhr

Grounded verlässt den Early Access und ist ab sofort in Version 1.0 auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11 und bei Steam für 39,99 Euro erhältlich. Der Titel ist außerdem als Teil des Xbox Game Pass, PC Game Pass und via Xbox Cloud Gaming (Beta) im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar.



Weitere Infos:



Vor zwei Jahren startete Grounded im Early Access mit sechs Biomen und 14 Kreaturen. Das 1.0-Update wartet mit 13 Biomen – inklusive drei überarbeiteter Gebiete – und 44 Kreaturen darauf, von Dir entdeckt zu werden. Stelle Dich dem riesigen Koi, entkomme dem Vogel oder erkunde eine ganze Reihe neuer Features, die das Spiel zusätzlich erweitern.



Der Full Release von Grounded wartet mit spannenden neuen Inhalten auf Dich. Sei gespannt auf die vollständige Hintergrundgeschichte mit 10 Minuten vorgerenderter Zwischensequenzen und hunderten zusätzlichen Dialogzeilen. Ebenfalls neu: acht Kreaturen, drei Bosse, fünf Rüstungssets, neun Waffen, frische Baumaterialien und neun Achievements – inklusive geheimer Story-Achievements.

Quelle: Xbox Game Studios